Σε μεγάλους μπελάδες μπήκε η Εθνική ομάδα μετά τη νέα ήττα που γνώρισε από την Ουκρανία αυτή τη φορά αλλά ακόμα κι έτσι, υπάρχει σενάριο που δεν ασχολείται με τους γύρω.

Η αλήθεια είναι πως όσο κοστοβόρα κι αν έμοιαζαν και ήταν τα αποτελέσματα του τελευταίου «παραθύρου» κόντρα σε Πορτογαλία και Ρουμανία, αν η Εθνική ομάδα έπαιρνε τη νίκη στη Ρίγα επί της Ουκρανίας, θα αισθανόταν σαφώς πιο άνετα. Επουδενί ασφαλής αλλά όχι και στριμωγμένη στα σχοινιά, έτσι όπως είναι τώρα.

Σε ένα γήπεδο που πανηγύρισε πριν από μερικούς μήνες την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου έπειτα από 16 χρόνια σε μεγάλη διοργάνωση, η Εθνική ομάδα έτρεχε στο τέλος να προλάβει. Αλλά δεν τα κατάφερε.

Τα μεγάλα τρίποντα της παρέας του Μίχαλιουκ σε συνδυασμό με την άμυνα με παγίδες που έπαιξαν οι Ουκρανοί, πλήγωσαν τη «γαλανόλευκη» που έπεσε στο 3-4 και τώρα… τρέχει.

Πέντε στροφές απομένουν για το τέλος των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον η τύχη της Εθνικής ομάδας δεν εξαρτάται εξ’ ολοκλήρου από την ίδια.

Αν και όλα φυσικά πρέπει να ξεκινήσουν από τα καθ’ ημάς, αφού μονάχα έτσι θα μπορέσει ίσως να γυρίσει ο διακόπτης.

Με το απόλυτο η Εθνική ομάδα στα παιχνίδια που απομένουν, δεν ανησυχεί για κανέναν και τίποτα. Δεν την ενδιαφέρουν τα αποτλέσματα των άλλων αφού το 8-4 της αρκεί. Άρα με 5/5, κλείνει εισιτήριο αλλά για να συμβεί αυτό, πρέπει να αλλάξει αρκετά την εικόνα της.

Αντίθετα ακόμα και με μία στραβή (μία ήττα), μπαίνει σε περιπέτειες η Εθνική ομάδα αφού πρέπει να κοιτάζει πάντοτε και τα αποτελέσματα των άλλων. Ακόμα περισσότερο δυσκολεύει το πράγμα με 3/5 από εδώ και πέρα ενώ περί θαύματος θα πρόκειται αν προκριθεί με ρεκόρ 5-7.

Πάντως αν είναι να χάσει ένα παιχνίδι και να προκριθεί η Εθνική ομάδα, καλύτερα αυτό να συμβεί με τους Γεωργιανούς είτε εντός είτε εκτός αλλά παίρνοντας τη διαφορά. Ή ακόμα καλύτερα με την Ισπανία που δείχνει το πρώτο φαβορί για την πρωτιά, αρκεί να βοηθήσουν και τα άλλα αποτελέσματα (νίκη Πορτογαλίας επί Ουκρανίας για παράδειγμα ή Μαυροβουνίου έναντι κάποιου άμεσου ανταγωνιστή).

Πολύ σημαντικά και ενδεικτικά για τη συνέχεια και την έκβαση του ομίλου, μοιάζουν τα παιχνίδια της προσεχής Δευτέρας (31/8), από τα αποτελέσματα των οποίων θα μοιραστούν και οι πιθανότητες της Εθνικής.

Υπενθυμίζεται πως τα τρία πρώτα κριτήρια της προκριματικής φάσης, αφορούν τα παιχνίδια ανάμεσα σε ομάδες που ισοβαθμούν. 1. Αποτελέσματα 2. Διαφορά πόντων 3. Περισσότεροι πόντοι στα μεταξύ τους παιχνίδια.