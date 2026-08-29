Ενοχλημένος με ερώτηση που απευθυνόταν στον Ντίνο Μήτογλου και τη συνεισφορά των «ψηλών» της Εθνικής ομάδας, ήταν ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου, πριν αποχωρήσει.

Διαθέση για πολλά λόγια δεν υπήρχε στο στρατόπεδο της Εθνικής ομάδας, όπως ήταν λογικό, μετά το τέλος της νέας ήττας από την Ουκρανία που έβαλε τη «γαλανόλευκη» σε αρκετούς μπελάδες ως προς την παρουσία της στα τελικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Ολιγομίλητος ήταν φυσικά και ο Βασίλης Σπανούλης που στάθηκε στη «μία ταχύτητα πάνω» που παρουσίασαν οι Ουκρανοί στο παιχνίδι τους και πήραν το θετικό αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με το πιο physical παιχνίδι τους.

«Κάναμε κάποια πράγματα καλά και αρκετά λάθος», σημείωσε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός στην αίθουσα της Συνέντευξης Τύπου του γηπέδου στη Ρίγα πριν αποχωρήσει εκνευρισμένος από αυτήν. Και ο λόγος ήταν πέραν του αποτελέσματος φυσικά, μία ερώτηση από παρευρισκόμενο δημοσιογράφο.

Αφού απάντησε ο ίδιος σε μία ερώτηση που αφορούσε τη λιγοστή επιθετική συμβολή των φόργουορντ και σέντερ της Εθνικής ομάδας στο συνολικό σκοράρισμα, είδε τον δημοσιογράφο να επιμένει. Ρωτώντας κάτι παραπλήσιο τον Ντίνο Μήτογλου, που ήταν στη Συνέντευξη Τύπου, αναφορικά με τους πόντους στη στατιστική του. Αρριθμώντας τους μάλιστα ανά περίοδο.

Αυτό εκνεύρισε τον Βασίλη Σπανούλη που τόνισε ότι… «Είναι ένα ομαδικό άθλημα. Ποιος νοιάζεται για τους πόντους εδώ; Αυτή είναι μία κακή ερώτηση. Επτά και έξι και δύο και τέσσερα. Τι ρωτάς τώρα; Σχετικά με τους πόντους; Ποιος νοιάζεται γι’ αυτούς; Είναι ένα ομαδικό άθλημα…», σημείωσε ο Έλληνας τεχνικός για να προσθέσει ο διεθνής του Παναθηναϊκού πως… «ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Ο προπονητής αποφασίζει, ο προπονητής αποφασίζει».

Αμέσως μετά οι δυο τους σηκώθηκαν και αποχώρησαν δίχως να δεχθούν άλλες ερωτήσεις αν και ο εκπρόσωπος Τύπου της Ουκρανίας ήταν εκεί και ζήτησε για ερωτήσεις στα ελληνικά. Ο Σπανούλης κοντοστάθηκε και αφού δεν έγινε κάποια άλλη ερώτηση, αποχώρησαν.