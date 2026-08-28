Ακόμα περισσότερο περιπλέκεται η κατάσταση στον όμιλο της Εθνικής ομάδας μετά το αποτέλεσμα του αγώνα που προηγήθηκε αυτόν της «γαλανόλευκης».

Και τώρα… τρέχει η Εθνική ομάδα καθώς μετά το αναπάντεχο 0/2 στο φινάλε της πρώτης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τη δική της μοίρα.

Την ίδια ώρα που το απόλυτο στα «παράθυρα» του Αυγούστου για την Εθνική ομάδα κρίνεται επιτακτικής σημασίας αφού όπως έστρωσε θα κοιμηθεί, η Εθνική ομάδα της Γεωργίας μπήκε γερά στο κόλπο.

Με τους Σενγκέλια (24π, 7 ριμπ.), Μπιτάτζε (23π., 8 ριμπ.) και Μαμουκελασβίλι (17π., 7 ριμπ., 6 ασίστ) να σέρνουν τον… χορό, οι Γεωργιανοί μπορεί να μην έχουν πλέον Σερμαντίνι. Αλλά μία «φρουρά» που αν την υποτιμήσεις, την… πάτησες.

Το σύνολο του Ντζίκιτς θριάμβευσε επί του Μαυροβουνίου στην Τιφλίδα (101-74) και ανέβηκε σε θετικό ρεκόρ 4-3 στον όμιλο της Εθνικής ομάδας. Πριν ταξιδέψει στην Πορτογαλία όπου θα επιχειρήσει να κάνει άλμα πρόκρισης πριν το τελευταίο, δύσκολο «παράθυρο» απέναντι σε Ισπανία και Ελλάδα.

Ισπανία 5-1

Ουκρανία 4-2

Γεωργία 4-3

Μαυροβούνιο 4-3

Πορτογαλία 3-3

Ελλάδα 3-3