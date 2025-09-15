Η Εθνική έφτασε στην Ελλάδα και στο αεροδρόμιο, Ελ. Βενιζέλος, δέχτηκε την αποθέωση. Ποια ήταν η ευχή του Βασίλη Σπανούλη;

Το μεσημέρι της Δευτέρας (15/09), η Εθνική επέστρεψε στην Ελλάδα γεμάτη υπερηφάνεια και χαμόγελα, έχοντας κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.

Η άφιξή της στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος συνοδεύτηκε από θερμή υποδοχή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Aρκετοί εκπρόσωποι του Τύπου βρέθηκαν εκεί, ενώ όλοι οι άνθρωποι της αποστολής έλαβαν ανθοδέσμες και τιμητικές πλακέτες.

Ωστόσο, λόγω του επιβαρυμένου προγράμματος η γιορτή δεν κράτησε για πολύ, ώστε οι αθλητές να επιστρέψουν στα σπίτια τους, μετά το απαιτητικό τουρνουά.

Στην εκδήλωση που οργανώθηκε για την υποδοχή της ο Βασίλης Σπανούλης παραχώρησε δηλώσεις για τη σπουδαία αυτή επιτυχία.

Ο Έλληνας τεχνικός εξέφρασε την ελπίδα του ότι το χάλκινο μετάλλιο θα αποτελέσει εφαλτήριο για μια αναγέννηση του ελληνικού μπάσκετ, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή επιτυχιών και ανάπτυξης για το άθλημα στη χώρα.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη:

«Είναι πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Θέλαμε να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο. Θέλαμε να φέρουμε το μπάσκετ ψηλά. Το αξίζει αυτή η γενιά. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της επιτυχίας, αλλά όλα τα εύσημα ανήκουν στους παίκτες και σε όσους συνετέλεσαν. Εύχομαι αυτό το μετάλλιο να αναγεννήσει το μπάσκετ σε πολλούς τους τομείς».