Φάνταζε το πιο λογικό σενάριο και επιβεβαιώθηκε καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε… ρεπό από την 2η αγωνιστική.

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Δίχως τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί η Εθνική ομάδα στο ιστορικό παιχνίδι με αντίπαλο την Κύπρο το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού.

Επιστροφή στη δράση για την «γαλανόλευκη» αφού ξεκουράστηκε μετά την πρεμιέρα. Με δύο back-to-back παιχνίδια κόντρα σε Κύπρο και Γεωργία, στα οποία αν κάνει το 2/2 τότε, θα γίνει το ξεκάθαρο και αδιαμφησβήτο φαβορί για την 1η θέση. Μία πρωτιά που θα της δώσει το καλύτερο δυνατό διασταύρωμα στα πρώτα χιαστί στη Ρίγα, ανοίγοντας τον δρόμο προς την 8άδα και γιατί όχι τη ζώνη των μεταλλίων μετά από 16 χρόνια.

Η φιλότιμη αλλά σαφώς χαμηλότερης δυναμικής από όλες τις υπόλοιπες ομάδες του τουρνουά Κύπρος, αποτέλεσε την τέλεια αφορμή για το ρεπό του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Όπως ψυθιριζόταν, είχε φανεί από την προπόνηση του Σαββάτου (30/8) όπου δεν ήταν στο παρκέ όταν άνοιξαν οι πόρτες για τους δημοσιογράφους αλλά και υποπτέυονταν οι περισσότεροι, ο σούπερ σταρ των Μπακς δύσκολα θα έπαιζε σε όλα τα ματς.

Και ακριβώς διότι ακολουθεί αγώνας σημαντικός με την ανταγωνιστική και πολύ physical Γεωργία σε λιγότερο από 24 ώρες μετά το ματς με την Κύπρου, προτιμήθηκε από τον Βασίλη Σπανούλη και το σταφ του, να μην ριψοκινδυνέψει τίποτα.

Και παρότι θα ήθελαν οι ντόπιοι να τουν δουν να αγωνίζεται αλλά και οι διεθνείς της Κύπρου να ζήσουν την εμπειριά παίζοντας εναντίον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί.