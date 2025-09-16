Έχει ακούσει κι αν έχει ακούσει πολλούς ψιθύρους στην καριέρα του ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Εκείνος όμως συνεχίζει να τους αντιμετωπίζει όλους με χαμόγελο και δύναμη ψυχής. Να το ευχαριστιέται και να ζει την κάθε στιγμή.

Έπειτα από 15 μήνες απουσίας από τα παρκέ και τον σοβαρό του τραυματισμό, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο πάτησε το κουμπί «restart» με την Εθνική ομάδα να του δίνει την ευκαιρία αυτή. Μπήκε ξανά σε αγωνιστική δράση, πάτησε και πάλι γερά στα πόδια του και έθεσε εαυτόν στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής συμπεριέλαβε τον αδερφό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη 12άδα και εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε. Πολλώ δε μάλλον στην εκάστοτε Εθνική ομάδα και τα συρρικνωμένα τουρνουά, σημαντικό ρόλο δεν παίζει μονάχα η προσφορά στο αγωνιστικό σκέλος (αν και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ήταν κομβικός στη νίκη-πρωτιάς με την Ιταλία) αλλά και διάφορα άλλα. Και ο Θανασάρας αποτελεί πηγή ενέργειας για το σύνολο και στήριγμα για τον σούπερ σταρ, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Συγκινημένος μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, έκοβε βόλτες με την ελληνική σημαία προσπαθώντας να το πιστέψει. Περήφανος για εκείνον που γύρισε, τα αδέρφια του και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Μερικές ώρες αργότερα και αφού η χάλκινο Εθνική γύρισε στη βάση της, οι Έλληνες διεθνείς γιόρτασαν σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας. Χόρεψαν, τραγούδιαν, το γλέντησαν. Ανάμεσα στα τραγούδια που ακούστηκαν ήταν φυσικά και το περιβόητο «Που ‘σαι Θανάση», του Γιώργου Ζαμπέτα με τον Αντετοκούνμπο σε πρώτο πλάνο.

Ο προπονητής του και οι συμπαίκτες του τον «έλουσαν» με λουλούδια ενώ σε κάποια στροφή του στίχου, ο ίδιος απαντά «εδώ είμαι». Γερός και δυνατός, με διάκριση στη «γαλανόλευκη», πριν επιστρέψει και στον «θαυμαστό κόσμο» του ΝΒΑ, με τους Μιλγουόκι Μπακς.