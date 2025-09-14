Τα 16 χρόνια «ξηρασίας» πέρασαν για την Εθνική ομάδα που έκλεισε θέση με την ιστορία και το βάθρο των νικητών.

Η αναμονή έλαβε τέλος, η Εθνική ομάδα τα κατάφερε. Έπειτα από 16 χρόνια φόρεσε ξανά μετάλλιο στο στήθος. Χάκινου χρώματος που μοιάζει με χρυσό. Όπως το είπε και ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του πριν το παιχνίδι με τη Φινλανδία.

Η φιλόδοξη Suomi δεν αποδείχθηκε αρκετή για να ισοσκελήσει την εμπειρία, την ικανότητα και την τεράστια θέληση των παικτών του Βασίλη Σπανούλη για να πετύχουν αυτό που τόσο τους έλειπε. Αγαθά κόποις και υπομονής κτώνται. Έφτασε η ώρα τους.

Στη Ρίγα της Λετονίας, η παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, του Κώστα Παπανικολάου, του Κώστα Σλούκαι και των υπόλοιπων παιδιών μετέτρεψε την συσσωρευμένη «μουρμούρα» και αμφισβήτηση των προηγούμενων εβδομάδων σε κίνητρο. Και πέτυχε αυτό που άλλα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα, πιο πλήρη και πιο γεμάτα δεν είχαν κατορθώσει.

Μπροστά σε μάτια χιλιάδων Φινλανδών, η Εθνική ομάδα ολοκλήρωσε με τον πλέον ιδανικό τρόπο, ένα ταξίδι «γλυκό». Και πανηγύρισε δίκαια κάτι που περίπου δύο μήνε ςπριν, έμοιαζε με άθλο. Ακόμα κι αν δεν το παράτησαν το ματς οι Βόρειοι στους οποίους αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα. Άλλωστε η αξία του αντιπάλου, αναβαθμίζει και το δικό σου επίτευγμα.

Περίπου 900 χιλιόμετρα μακριά από το Κατόβιτσε της Πολωνίας, η «γαλανόλευκη» ανέβηκε ξανά στο βάθρο των νικητών, προσθέτοντας μία ακόμα διάκριση στο παλμαρέ της.

Ευρωμπάσκετ 1949: 🥉

Ευρωμπάσκετ 1987: 🥇

Ευρωμπάσκετ 1989: 🥈

Ευρωμπάσκετ 2005: 🥇

Ευρωμπάσκετ 2009: 🥉

Ευρωμπάσκετ 2025: 🥉