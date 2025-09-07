Ο κύριος Κώστας Κατσούδας ταξίδεψε πολλά χιλιόμετρα για να υποστηρίξει την Εθνική ομάδα όπως κάνει σταθερά με την Μύκονο, την οποία θα «καμαρώσει» στη μεγάλη κατηγορία.

Απόγευμα Κυριακής στην Xiaomi Arena και τα πέριξ αυτής στη Ρίγα της Λετονίας. Πολλές φανέλες του τώρα και ρετρό, σουλατσάρουν στο γήπεδο που φιλοξενεί την νοκ-αουτ φάση της 42ης έκδοσης του EuroBasket 2025. Ανέμσα σε αυτές και μία του Φάνη Κούμπουρα, της Εθνικής Ελλάδος.

Μετά την καθιερωμένη και επιβεβλημένη βόλτα στην αξιοθαύμαστη fan zone – στολίδι – που έχουν φτιάξει οι διαργανωτές πλάι του κλειστού 11 χιλιάδων και κάτι (με πολλές άδειες όμως) θέσεων και λίγο πριν πάρουμε θέση για να απολαύσουμε τον απολαύσουμε τον Λούκα Ντόντσιτς, διακρίνεται στο βάθος του διαδρόμου μία ιδιαίτερη φανέλα.

«Συγγνώμη, καλησπέρα», «καλησπέρα», ήταν η άμεση απάντηση καθόπως το πρόσωπο και το σώμα κάτω από αυτή κινούταν προς την smoking area για να φορτίσει όμως το κινητό. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η κουβέντα.

Ο κύριος Κώστας Κατσούδας μαζί με τον γιο του, μέλος των ακαδημιών της ΑΟ Μυκόνου, φόρεσε την περσινή φανέλα της ομάδας που κέρδισε την άνοδο στα «σαλόνια» και έφτασε μέχρι τη Ρίγα για να δει την Εθνική ομάδα.

Αρωγός της προσπάθειας των νησιωτών που ετοιμάζονται για την «παρθενική» τους εμφάνιση στη μεγάλη κατηγορία. Μεγάλος υποστηρικτής της τιτάνιας απόπειρας που γίνεται τους τελευταίους μήνες στο νησί των ανέμων και απέδωσε αρχικά καρπούς πριν από λίγες εβδομάδες με την άνοδο στη Stoiximan GBL.

Μία Μύκονος που έκανε σπουδαίες κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι, έφερε Ευρωλιγκάτους, παίκτες επιπέδου από το εξωτερικό που σε συνδυασμό με μερικούς ακόμα έμπειρους και «μπαρουτοκαπνισμένους», θα επιχειρήσει να σώσει την παρτίδα. Και να φανεί ανταγωνιστική.

Στο γήπεδό της εξαρχής αφού οι άνθρωποι της ομάδας έδωσαν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την εκκίνηση της αγωνιστικής περιόδου, αυξάνοντας τις θέσεις στο δημοτικό στάδιο και τα κατάφεραν.