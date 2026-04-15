Η κατάληξη της πορωτικής ομιλίας του Μάρκο Νίκολιτς ένα βράδυ του Αυγούστου, αποτελούν οδηγός και για την μπασκετική ΑΕΚ.

Με την αύρα του Μάρκο Νίκολιτς φιλοξένησε η ΑΕΚ την ισχυρή Μπανταλόνα στο παιχνίδι «ζωής ή θανάτου» των προημιτελικών του BCL. Σε ένα σημείο της σεζόν που πάντοτε αν και εφόσον φτάσει εκεί η Ένωση, βρίσκει τον τρόπο εντός έδρας με 7/7 νίκες συμπεριλιμβανομένου του Game 1. Κάτι που κάνει ακόμα πιο σημαντική την εξασφάλιση του πλεονεκτήματος της έδρας, ούσα η μόνη αήττητη ομάδα της φάσης των ’16’.

Όλα τα παραπάνω ωστόσο δεν έχουν την παραμικρή σημασία. Το διακύβευμα είναι μεγάλο τόσο για την ΑΕΚ όσο και για την ισπανική ομάδα που φιλοξενεί μάλιστα το Final 4 στις αρχές του Μάη.

Δύο «κιτρινόμαυρες» ευρωπαϊκές ημέρες όπου τα όνειρα κάθε Ενωσίτη συσωρρεύονται. Και μπορεί η συνθήκη (παραμονή της ρεβάνς με την Ράγιο Βαγιεκάνο) να μην επιτρέπει στο ποδοσφαιρικό τμήμα να δώσει το παρών στη Sunel Arena, παρόλα αυτά ο Μάρκο Νίκολιτς είναι σαν να είναι εδώ.

Πάνω από τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, οι φίλοι της ΑΕΚ κρέμασαν ένα πανό που βρίσκεται μόνιμα από τον Σεπτέμβρη και μετά στην Allwyn Arena. «Fight, believe, never give up», από την κατάληξη της εμπνευσμένης και πορωτικής ομιλίας του τεχνικού της ΑΕΚ πριν από το παιχνίδι με την Άντερλεχτ το καλοκαίρι. Αποτέλεσμα που έβαλε την «Ένωση» στους ομίλους του Conference League και από εκεί μέχρι (τουλάχιστον) τη φάση των «8».