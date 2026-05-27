Ένα BCL και μια ιστορική αντεπίθεση κόντρα στην απαρηγόρητη ΑΕΚ, δεν ήταν αρκετά για να «σώσουν» τον Ζιμπένας στη Ρίτας.

Αν πιστεύει κανείς πως η κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τροπαίου αρκεί για να επουλώσει όλες τις πληγές και τις ανοιχτές υποθέσεις, καλύτερα ας ρωτήσει τον Γκέντριους Ζιμπένας της Ρίτας. Και εκείνος θα απαντήσει.

Ούτε 20 μέρες δεν πέρασαν καλά καλά από το ιστορικό come back της Ρίτας στην Μπανταλόνα που «μούδιασε» την ΑΕΚ και τη βύθισε στη θλίψη της, αυτό ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να δώσει… άφεση αμαρτιών στον Λιθουανό τεχνικό της Ρίτας.

Ο μέχρι πρότινος και μάλιστα επιδραστικός head coach της ομάδας που πίκρανε την ΑΕΚ στον τελικό του BCL, αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο της Ρίτας 17 μέρες μετά από εκείνο το «μαρτυρικό» για την Ένωση Σάββατο.

Ο αποκλεισμός της ομάδας από τα ημιτελικά του πρωταθλήματος από τη Γιουβέντους και μετά από 29 χρόνια, ήταν αρκετά για να οδηγήσουν τους ανθρώπους της ομάδας σε διαζύγιο με τον Ζιμπένας. Υπό τις οδηγίες του οποίου η Ρίτας μεγάλωσε ξανά, σπάζοντας την πρωτοκαθεδρία της Ζάλγκιρις και μάλιστα δύο φορές τα τελευταία 4 χρόνια.

Ωστόσο αποφάσισαν όσοι «τρέχουν» το λιθουανικό σύνολο ότι είχε έρθει η ώρα για μία αλλαγή, αφού ο πρώτος προπονητής της Εθνικής Λιθουανίας στα παράθυρα του Eurobasket 2025, είχε αναλάβει χρέη head coach στη Ρίτας από τον Γενάρη του 2021.