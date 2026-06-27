Το σύνθημα-σημαία της ΑΕΚ με άλλη βέβαια κατεύθυνση, βρίσκει… πάτημα στη νέα σεζόν της «Ένωσης» στην Ευρώπη.

«ΑΕΚ γερά, με τσαμπουκά, θα γίνεις πάλι πρώτη. Μοναδική Βασιλισσα, σε όλη την Ευρώπη», τραγουδούν όσοι πιστοί προσέρχονται στη Sunel Arena, το σπίτι της ΑΕΚ. Αλλά και από παλαιότερα, σύνθημα που συντροφεύει τις προσπάθειες της ΑΕΚ και δονείται με τον «δικέφαλο» στο στήθος. Άλλος βέβαια ο σκοπός αλλά έχει ανταπόκριση στη νέα σεζόν της ομάδας του Σάκοτα στην Ευρώπη.

Η ΑΕΚ που έφτασε μία ανάσα, ένα σουτ, μία άμυνα ή αν προτιμάτε ένα ριμπάουντ μακριά από την κατάκτηση του δεύτερου BCL της ιστορίας της, βρίσκεται σε θέση αναμονής της έλευσης του NBA στην Ευρώπη.

Η διοίκηση του Μάκη Αγγελόπουλου που αποφάσισε να χαράξει τον δικό του δρόμου μία δεκαετία και βάλε πίσω στηρίζοντας το οικοδόμημα της FIBA, έχει κάνει κάθε δυνατή και αδύνατη ενέργεια για να συμπεριληφθεί ευθύς εξ’ αρχής στο νέο, κερδοφόρο εγχείρημα. Κάτι που αν και εφόσον συμβεί, θα εκτοξεύσει φυσικά το brand και θα αλλάξει την ΑΕΚ πολλά επίπεδα.

Μέχρι τότε βέβαια, θα συνεχίσει να αγωνίζεται κανονικά στο BCL, δηλώνοντας εννοείται συμμετοχή στους ομίλους του θεσμού. Με σκοπό τη διεκδίκηση του τροπαίου που θα την στείλει όπως και να έχει στη νεοφερμένη διοργάνωση.

Το BCL έκανε γνωστό πριν από μερικές ώρες το φορμάτ του αλλά και το σύνολο των ομάδων που θα λάβουν μέρος στη νέα έκδοσή του, με την ΑΕΚ να αποτελεί την ΜΟΝΑΔΙΚΗ πλέον ομάδα με παρουσία σε όλες τις σεζόν από το 2016-17, όταν και άνοιξε για πρώτη φορά το BCL τα φτερά του.

Έντεκα αγωνιστικές περιόδους, έντεκα φορές που η ΑΕΚ ήταν πάντοτε παρούσα. Ο πιο πιστός στρατιώτης. Μέχρι πρότινος (πέρυσι) την ακολουθούσε και η Οστάνδη που έχασε όμως το πρωτάθλημα από την Άντβερπ κι έτσι άφησε την ΑΕΚ… μόνη της.