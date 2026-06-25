Στον οργανισμό της ΑΕΚ δεν αγχώνονται αναφορικά με την επόμενη μέρα αφού έχουν προετοιμάσει το έδαφος για ένα ανταγωνιστικό «αύριο».

Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού πνέει τα λοίσθια, με την μπασκετική Ελλάδα να πλέει σε πελάγη ευτυχίας κατά κάποιον τρόπο και κατά μία έννοια.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός δεν χρειαζόταν να αλλάξει πολλά και αυτό φρόντισε για αυτά νωρίς, στον Παναθηναϊκό έφεραν πίσω τον δικό τους «Βασιλιά», ενώ στη Θεσσαλονίκη προχωρούν από τη μία κίνηση εντυπωσιασμού στην άλλη αφού Άρης και ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για την ανταγωνιστική τους επανεμφάνιση.

Την ίδια ώρα στην ΑΕΚ μπορεί να επικρατεί σιγή ιχθύος αναφορικά με τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας, παρόλα αυτά δεν ισχύει το ίδιο και στα ενδότερα του οργανισμού. Αφού έτρεξαν και συνεχίζουν να το κάνουν οι ιθύνοντες ούτως ώστε να βγει πιο δυνατή από αυτόν τον κυκεώνα η ΑΕΚ μακροπρόθεσμα.

Τρεις είναι οι τρόποι για να συμβεί κάτι τέτοιο. Αφενός το γηπεδικό, το οποίο έχουν προχωρήσει αρκετά οι άνθρωποι της ομάδας και βρίσκονται στο τελικό στάδιο της παραχώρησης και εκμετάλλευσής του για τα επόμενα 49 χρόνια.

Ένα πρωτίστης σημασίας όραμα του Μάκη Αγγελόπουλου από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε τα ηνία ώστε να αφήσει και κάτι πολύ σημαντικό ως παρακαταθήκη στον επόμενο, όταν έρθει αυτή η ώρα.

Αφετέρου η πόρτα της νέας τάξης πραγμάτων που φέρνει η είσοδος του NBA στην Ευρώπη. Στην ΑΕΚ υπήρξαν από τους πρώτες υποστηρικτές της νέας διοργάνωσης της FIBA (BCL) και έχουν φροντίσει με τον εκτενή φάκελο που έχουν καταθέσει, να μεγαλώσουν τις μικρές εξαρχής πιθανότητες συμπερίληψης στο νέο αυτό εγχείρημα που αναμένεται να αλλάξει τις οικονομικές ισορροπίες της πορτοκαλί θεάς στην ευρώπη. Είτε αυτή έρθει ως ξεχωριστή διοργάνωση είτε ενσωματωθεί στην ήδη υπάρχουσα ελίτ (Ευρωλίγκα).

Εξέλιξη που έχει άμεση συνάρτηση με τον τρίτο τομέα ενασχόλησης όλου αυτού του διαστήματος, που βρίσκεται σε αρκετά ικανοποιητικό και προχωρημένο στάδιο. Την περαιτέρω ισχυροποίηση του μπασκετικού τμήματος εν γένει από εξωτερικούς παράγοντες και ενδιαφερόμενους.

Στην ΑΕΚ έχουν καταφέρει να αυξήσουν ήδη τις χορηγίες σε σχέση με τις προγούμενες σεζόν, κάτι στο οποίο έχουν βοηθήσει οι ευρωπαϊκές πορείες της ομάδας στην Ευρώπη, γεγονός που αναμένεται να φέρει και αύξηση του μπάτζετ, το οποίο ήταν γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Άλλωστε και όπως διαφαίνεται, η είσοδος επενδυτών στην Ένωση δεν σχετίζεται μονάχα με την οικονομική ευχέρεια που δίνει η επικείμενη συμφωνία με τη Superbet αλλά και με την εμπλοκή ενδιαφέρομενων από γειτονική χώρα τους επόμενους μήνες, που θα έχει αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα από τη σεζόν 2026-27 και μετά κυρίως.

«Έχω επενδύσει στην ΑΕΚ πάνω από 25 εκατ. ευρώ»

Μία συνέντευξη γεμάτη ατάκες παραχώρησε τις τελευταίες ώρες και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ που ηγείται της προσπάθειας αυτής την τελευταία δεκαετία, Μάκης Αγγελόπουλος, συνομιλώντας με τον Βασίλη Σκουντή στην εκπομπή «Pick N’ Roll».

Σε αυτήν έκανε λόγο τόσο στο περιβάλλον του αθέμιτου ανταγωνισμού μέσα στο οποίο ζει η ΑΕΚ, τον Ντράγκαν Σάκοτα που συνεχίζει στο τιμόνι της ομάδας αλλά και το γηπεδικό.

Ενώ αναφέρθηκε και στο καινούργιο οικοσύστημα που δημιουργείται στο παγκόσμιο μπάσκετ, εστιάζοντας στη σημασία της αξιοποίησης μίας αξιόλογης πορείας στα εγχώρια πρωταθλήματα, για τα οποία ήταν πάντοτε υπέρμαχος.