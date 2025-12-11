Ένα απίθανο αήττητο σερί 31 αγώνων ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ώρες και βασικός υπεύθυνος για αυτό, ήταν ένας πρώην παίκτης του Άρη.

Όλα τριγύρω αλλάζανε και όλα τα ίδια έμεναν, όπως έλεγε και ο Νίκος Παπάζογλου. Μέχρι την 10η του Δεκέμβρη του 2025 για την ακρίβεια αφού ένα ΜΥΘΙΚΟ σερί έλαβε τέλος.

Η ισπανική Τενερίφη με τις περισσότερες παρουσίες σε Final Four από αρχής καταβολής του Basketball Champions League το οποίο γιορτάζει 10 χρόνια ζωής, είχε συνηθίσει το φίλαθλο κοινό της σε εντός έδρας θριάμβους. Για την ακρίβεια οι αθλητές του Τσους Βιντορέτα, είχαν «υποχρεώσει» τον κόσμο τους, να ξεχάσει τι σημαίνει ήττα στο «σπίτι».

Όλα μπορούσαν να συμβούν στην πρώτη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της FIBA στην Ευρώπη, εκτός από το να… αλώσει κανείς την έδρα της Τενερίφη – όσον αφορά την Ευρώπη – στα Κανάρια Νησιά.

Από τις 8 Δεκέμβρη του 2021 είχε να πανηγυρίσει φιλοξενούμενη ομάδα εκεί και συνέβη πριν από μερικές ώρες. Υπεύθυνη ήταν η Τραπάνι, στην οποία αγωνιζόταν ο νυν παίκτης του ΠΑΟΚ, Άλεν.

Οι «καρχαρίες» του ιταλικού Νότου ανέβηκαν στην μεγάλη κατηγορία του ιταλικού μπάσκετ πέρυσι το καλοκαίρι και έγιναν γνωστοί στο ευρύτερο κοινό από το φιλικό προετοιμασίας με τον Ολυμπιακό και τον Ντάνιελ Τάις που έπαιζε εκεί πριν τον αποκτήσει ο Παναθηναϊκός. Αυτοί ήταν που έσπασαν το… καλούπι.

Έπειτα από 1463 ημέρες γράφτηκε ιστορία και το… χεράκι του έβαλε ένας πρώην παίκτης του Άρη. Ο Τζέι Ντι Νότε που αγωνίστηκε στους Θεσσαλονικείς τη σεζόν 2022-23 και έμεινε στο φίλαθλο κοινό για τα εκτελστικά του προσόντα, ήταν ούτως ή άλλως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πρότζεκτ της διοργάνωσης. Περσινός καλύτερος έκτος παίκτης της LBA γαρ. Μία παραπάνω μετά την εμφάνιση του έκανε στην ισπανική νήσο.

Ο Ντι Νότε τελείωσε το παιχνίδι με 24 πόντους και 9/10 βολές από τη «γραμμή της φιλανθρωπίας» σε κάτι περισσότερο από 27′ για το τελικό 80-83 που όμως δεν «πλήγωσε» κατ’ ουσίαν τους Ισπανούς. Παρά μόνο διέκοψε το ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ σερί τους.

Στον αντίποδα το σύνολο του Γιάσμιν Ρέπεσα, θα παλέψει για το πλεονέκτημα της έδρας στα play-in. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 15.7 πόντους κατά μέσο όρο και 3.4 ριμπάουντ σε 21 παιχνίδια της regular season στο ελληνικό πρωτάθλημα και 11.5 στην post season, πριν πάρει μεταγραφή στην Ιταλία και την Τράπανι με την οποία αγωνίζεται την τελευταία τριετία.