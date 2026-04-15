Τεράστια πρόκριση για την ΑΕΚ. Μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Μπανταλόνα (15/04, 72-67), γιατί στο φινάλε «μίλησε» ο «κανόνας» της στο BLC!

Τι και αν όλα έδειχναν πως η Μπανταλόνα θα είναι στο Final-4 του BCL; Η ΑΕΚ έκανε την ΤΕΡΑΣΤΙΑ ανατροπή!

«Πέταξε» εκτός την «οικοδέσποινα», κερδίζοντάς την με 72-67 (15/04) και θα ταξιδέψει στην Ισπανία, για να παλέψει για το τρόπαιο.

Η «Ένωση» μπόρεσε να «ρίξει» στα… σκουπίδια τις εκπληκτικές εμφανίσεις των Ρίκι Ρούμπιο και Τζαμπάρι Πάρκερ και τώρα την περιμένει η Μάλαγα.

Πώς τα κατάφερε; Απλά, για ακόμα μία φορά ο «κανόνας» της φώναξε «παρών» στα προημιτελικά του BCL!

Ο «κανόνας» της ΑΕΚ απλά ΔΕΝ «σπάει»

Η πρώτη φορά που η «Ένωση» έφτασε στους «8» της διοργάνωσης ήταν το 2018. Δηλαδή, όταν και κατέκτησε το BCL, για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Από τότε ξεκίνησε και ένα εντυπωσιακό σερί να «γράφει». Στους «8» αντιμετώπισε το Στρασβούργο, με την ΑΕΚ να παίρνει την πρόκριση, χάρη στην εντός έδρας νίκη της, αφού η ρεβάνς είχε λήξει με ισοπαλία.

Το 2019 η ΑΕΚ είχε κερδίσει την Μπάμπεργκ στο «σπίτι» της, αλλά η πρόκριση δεν είχε έρθει, αφού δεν είχε τις «διαφορές».

Και την επόμενη σεζόν η «Ένωση» ήταν στα προημιτελικά. Σε μία «ιδιαίτερη» διοργάνωση, λόγω του κορονοϊού.

Το ματς με τη Νίμπουργκ έγινε στο ΟΑΚΑ, με την ΑΕΚ να παίρνει την πρόκριση και να χάνει μετέπειτα στον τελικό. Σε ένα ματς που «τυπικά γηπεδούχος» δεν ήταν η ελληνική ομάδα, αλλά είχε το «πλεονέκτημα» της εντός συνόρων αναμέτρησης.

Μετά από δύο αγωνιστικές χρονιές με «απουσίες» επέστρεψε στα προημιτελικά, για να παίξει απέναντι στη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό για τους «κιτρινόμαυρους», αφού αν και κέρδισαν στην Ελλάδα έχασαν δύο φορές εκτός έδρας.

Την περσινή σεζόν λίγο-πολύ όλοι θυμόμαστε τι έγινε. Η ΑΕΚ απέκλεισε τη Ναντέρ στα προημιτελικά, αφού κέρδισε δύο φορές στη SUNEL Arena!

Και απέναντι στην Μπανταλόνα έκανε ακριβώς το ίδιο, με τον «αγαπημένο τρόπο» της!

Αναλυτικά, όλα τα εντός έδρας σκορ της ΑΕΚ στα προημιτελικά του BCL:

(28/03/2018) ΑΕΚ – Στρασβούργο 78-69

(03/04/2019) ΑΕΚ – Μπάμπεργκ 69-67

(01/10/2020) Νίμπουργκ – ΑΕΚ 82-93

(12/04/2023) ΑΕΚ – Χάποελ Ιερουσαλήμ 94-78

(09/04/2025) ΑΕΚ – Ναντέρ 76-69

(23/04/2025) ΑΕΚ – Ναντέρ 104-69

(01/04/2026) ΑΕΚ – Μπανταλόνα 87-84

(15/04/2026) ΑΕΚ – Μπανταλόνα 72-67