Με το βλέμμα στραμμένο στην ευρωπαϊκή κορυφή, η ΑΕΚ επιστρέφει στα προημιτελικά του Basketball Champions League, αντιμετωπίζοντας τη γαλλική Ναντέρ σε μια αναμέτρηση που υπόσχεται συναρπαστική δράση και ένταση.

Η «Βασίλισσα» του ελληνικού μπάσκετ, έχοντας καταλάβει την 1η θέση στον 9ο όμιλο της φάσης των ’16’ με ρεκόρ 5-1, έχει το πλεονέκτημα έδρας έναντι των Γάλλων, οι οποίοι τερμάτισαν 2οι στον 12ο όμιλο με 4-2.

Η πρώτη μάχη ειναι προγραμματισμένη για τις 9 Απριλίου στα Λιόσια και την γεμάτη Sunel Arena. Εκεί που όλοι περιμένουν να δουν την «’Ένωση» να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα προς την επιστροφή στο Final Four όπου και θα λάβει χώρα – με κάθε επισημότητα – στο ΄σπίτι’ της αν περάσει το γαλλικό εμπόδιο.

Δεν είναι απλώς μια νέα πρόκληση, αλλά ένα ακόμη κεφάλαιο στην πλούσια ιστορία της ΑΕΚ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

1964-65: Η πρώτη ευρωπαϊκή εμπειρία στα προημιτελικά

Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της εμφάνιση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ευρώπης το 1965, όπου αντιμετώπισε την OKK Βελιγραδίου.

Στο πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα, η ΑΕΚ κέρδισε με 85-78, αλλά στη ρεβάνς στη Σερβία ηττήθηκε με σκορ 84-101, αποχαιρετώντας την πρόκριση. Παρά τον αποκλεισμό, η ΑΕΚ απέδειξε ότι είχε τη δύναμη να παίξει σε υψηλό επίπεδο.

* Την εμπειρία των Final Four 1965-66 (Ιταλία) και τη σεζόν του μεγάλου θριάμβου (1967-68) στο Καλλιμάρμαρο, η ΑΕΚ την είχε ζήσει μέσω πρόκρισης από φάση ομίλων.

1969-70: Αλύγιστη

Ο κορμός της ομάδας παρέμεινε ακλόνητος. Αμερικάνος, Τρόντζος, Ζούπας, Βασιλειάδης και Λαρεντζάκης ήταν ακόμη παρόντες με προπονητή τον Μήλα, ενώ στην ομάδα της ΑΕΚ προστέθηκε και ο Ελληνοαμερικάνος, Θανάσης Χριστοφόρου. Το αποτέλεσμα ήταν η επιστροφή στους εγχώριους τίτλους και η πορεία μέχρι τους ‘4’ του Κυπέλλου Κυπελλούχων.

Τι κι αν είχε γνωρίσει ήττα 19 πόντους (87-68) από την Μπανταλόνα στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών; Η ΑΕΚ τα έφερε… τούμπα στο Καλλιμάρμαρο (74-46), παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά. Εκεί η «Ένωση» τα βρήκε… σκούρα απέναντι στη γαλλική Βισί το +7 (74-67) της Αθήνας δεν ήταν αρκετό (78-60 στη Γαλλία).

* Το 1971-72 όπου πραγματοποίησε μία ΕΠΙΚΗ ανατροπή 34 πόντων κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας, η ΑΕΚ βρέθηκε στις ‘8’ καλύτερες ομάδες του Κυπέλλου Κυπελλούχων όπου διεξήχθη σε ομίλους. Εκεί κατετάγη τρίτη και δεν πέρασε στα ημιτελικά. Το τέλος μιας «χρυσής» εποχής για τους «κιτρινόμαυρους» και το ελληνικό μπάσκετ εν γένει.

*Πρόωρος ευρωπαϊκός αποκλεισμός σε όμιλο που είχε βρεθεί με Ζαλγκίρις και Τσιμπόνα μεταξύ άλλων.

1997-98: Η επιστροφή στις υψηλές πτήσεις

Η ΑΕΚ επέστρεψε και όχι μόνο έφτασε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1998, αλλά η πορεία της συνεχίστηκε με αξιοσημείωτο θράσος. Ένας «κιτρινόμαυρος» άθλος ανάμεσα σε μεγαθήρια.

Στη Βαρκελώνημε τον Γιάννη Ιωαννίδη στον πάγκο, πέταξε εκτός συνέχιας στην Μπενετόν Τρεβίζο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με το ΜΕΓΑΛΟ σουτ του σπουδαίου Μπάνε Πρέλεβιτς (69-66). Πλημμυρισμένη από το άγχος και το βάρος της στιγμής, η ΑΕΚ δεν ολοκλήρωσε μία ακόμα υπέρβαση στον τελικό απέναντι στην Κίντερ Μπολόνια (58-44) που μεσουρανούσε την περίοδο εκείνη στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία των τελικών της Euroleague η επιθετική συγκομιδή αλλά και ταυτόχρονα επιστροφή στην ελίτ του αθλήματος.

Η πρόκριση στο Final Four ήρθε με… σκούπα κόντρα στην Άλμπα (88-68 και 82-58) στα προημιτελικά.

1999-00: Η δεύτερη ευρωπαϊκή κούπα

Ο Γιάννης Φιλίππου έδωσε τα ηνία στον Ντούσαν Ίβκοβιτς και εκείνος δημιούργησε ένα σύνολο που τον έβγαλε απροπρόσωπο. Όχι μόνο διότι η ΑΕΚ κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας κόντρα στον πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκό αλλά και γιατί η ίδια πάτησε κορυφή, εκείνη της 34ης έκδοσης του Σαπόρτα. Στη Λωζάνη όπου πήρε… εκδίκηση από την Κίντερ Μπολόνια.

Για να φτάσει μέχρι εκεί, είχε πετάξει έξω τον Ηρακλή με ζόρι στα προμιτελικά (84-73, 70-73 ενώ ήταν επιβλητική στη ρεβάνς της ήττας με 75-70 στην Κροατία από τη Ζάνταρ, επικρατώντας με 82-67 στην έδρα της.

2000-01: Δύναμη του ευρωπαϊκού χώρου

Το 2001, η ΑΕΚ βρέθηκε και πάλι στα προημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, όπου αντιμετώπισε την Μπενετόν Τρεβίζο. Το αποτέλεσμα… ίδιο με τον ημιτελικό του 1998, αν και σε σειρά (best of three) αγώνων. Με 2-1, η ΑΕΚ βρέθηκε ξανά στις ‘4’ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Εκεί, παρά την αντίσταση που κατέβαλε η «Ένωση» αποκλείστηκε με 3-0 και σκορ 67-70, 65-90 και 62-76. Πρωτοφανής τότε η απόφαση της ULEB να διεξαχθή εκ νέου ο πρώτος αγώνας αφού κρίθηκε εκπρόθεσμο – μετά παό ένσταση των Ισπανών – το καλάθι του Δήμου Ντικούδη. Ωστόσο, η ομάδα έδειξε ότι ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη.

2017-18: Η υπογραφή της ΑΕΚ στην ευρωπαϊκή ιστορία

Το 2018, η ΑΕΚ πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Στα προημιτελικά του Basketball Champions League, απέκλεισε την Μούρθια με σκορ 77-75, πριν φτάσει στο… άγιο δισκοπότηρο και κατακτήσει τον τίτλο κερδίζοντας τη Μονακό στον τελικό με 100-94 στην Αθήνα. Με Μάνι Χάρις, Κέβιν Πάντερ στο ρόστερ της και φυσικά ποιον άλλον, τον άνθρωπο των μεγάλων επιτυχίων της στον πάγκο, τον «Σάλε».

2018-19: Η… ένταση των προημιτελικών

Η ΑΕΚ το 2019 έφτασε και πάλι στα προημιτελικά του Basketball Champions League, αλλά αυτή τη φορά, η σειρά με την Μπάμπεργκ δεν έφερε την ίδια επιτυχία. Παρά τη νίκη στην Αθήνα (69-67), η οριακή ήτα στη Γερμανία (71-67) έφερε τον αποκλεισμό της στα… σημεία.

2019-20: Έφτασε μέχρι την πηγή, δεν ήπιε νερό

Η σεζόν του Covid που άλλαξε τόσο πολύ όχι μόνο τον αθλητικό χάρτη αλλά όλο τον κόσμο, θα μπορούσε να είχε ένα ευτυχές – στα αμιγώς αγωνιστικά – τέλος για την ΑΕΚ που έπαιξε σε έναν ακόμα τελικό.

Ένεκα των συνθηκών, το Final-4 έγινε Final Eight στην Αθήνα. Εκεί όπου η «Ένωση» αφού είχε αποκλείσει στους ’16’ τη Βόννη με 2-0 νίκες, επικράτησε τη Νίμπουργκ στον προημιτελικό (94-82) και της Σαραγόσα στον ημιτελικό (99-75) για να βρει το… δάσκαλό της από την πολύ ισχυρή τότε Μπούργος στο ματς τίτλου (85-74).

2022-23: Η τελευταία φορά σε προημιτελικά

Το 2023, η ΑΕΚ βρέθηκε ξανά στα προημιτελικά του BCL, όπου αντιμετώπισε την Χαποέλ Ιερουσαλήμ του Θοδωρή Γιαννακόπουλου, ενός Έλληνα στο τεχνικό τιμ και το πλευρό του «ροκά» Ντζίκιτς. Παρά τη νίκη στο ΟΑΚΑ (94-78), οι ήττες στην Ιερουσαλήμ (55-64 και 51-91) οδήγησαν στην έξοδο από τη διοργάνωση.

Η φετινή σεζόν, λοιπόν, είναι άλλη μία ευκαιρία για την ΑΕΚ να συνεχίσει την παράδοση και να αναδείξει την πραγματική της αξία στην ευρωπαϊκή σκηνή.

Με το πλεονέκτημα της έδρας και την εντυπωσιακή πορεία της στους ομίλους για συντροφιά, η ΑΕΚ είναι έτοιμη να διεκδικήσει την πρόκριση και να γράψει την επόμενη μεγάλη σελίδα στην ιστορία της