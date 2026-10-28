Με τα φρένα σπασμένα συνεχίζει την πορεία του το Περιστέρι, τρυπώντας ξανά και ξανά το ταβάνι του.

Το Περιστέρι των θαυμάτων, των υπερβάσεων, των ανατροπών και των εκπλήξεων εμφανίστηκε μία ακόμα βραδιά, για μία ακόμα παράσταση. Τούτη τη φορά στην Ισπανία κόντρα σε μία ομάδα που είχε συναντήσει τρεις φορές στο παρελθόν και μετρούσε 0/3. Και τι με αυτό; Στον πάγκο του βρίσκεται ο Βασίλης Ξανθόπουλος και έχει βρει τη «μαγική φόρμουλα».

Περιστέρι με πτήσεις… αετού και φέτος. Ποιος να το έλεγε στους ανθρώπους της ομάδας ακόμα και στον πιο αισιόδοξο φίλαθλό της πως μετά το πέρας του πρώτου γύρου της φάσης των ομίλων του BCL και μάλιστα σε ένα πολύ ανταγωνιστικό και δύσκολο γκρουπ, πως οι «Πρίγκιπες της δυτικής όχθης» θα βρίσκονται μόνοι στην κορυφή του ομίλου και μάλιστα αήττητοι με δύο εκτός έδρας αποστολές; Θα τους περνούσαν για τρελούς.

Το αγωνιστικό τμήμα όμως έχει τελείως αντίθεση άποψη. Και αποδεικνύει πως η περσινή πορεία μέχρι τα προημιτελικά του FIBA Europe Cup και τα playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος παρά το χαμηλό μπάτζετ, μόνο τυχαία δεν ήταν. Το Περιστέρι άλλωστε έχει μάθει τα τελευταία χρόνια να το τρυπάει το ταβάνι του. Και αυτό έπραξε ξανά, κόντρα σε ένα εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου στο BCL.

Τέτοιου μεγέθους ήταν η νεά νίκη της παρέας του υπέροχου Τάι Νίκολς (23π., 5 ριμπ., 4 ασίστ) και του Τζέιλεν Φιντς (24π., 3 ασίστ) το βράδυ της Τρίτης στην Ισπανία. Εκεί όπου η ελληνική ομάδα δεν χρειάστηκε κάποια τεράστια ανατροπή όπως στο Βαρέζε αλλά εκμεταλλεύτηκε τη μαγική τρίτη περίοδο που έκανε (27-18 επιμέρους) και έφυγε με δεύτερο σπουδαίο διπλό.

Ο Δαυίδ κοίταξε τον Γολιάθ στα μάτια και τον κέρδισε. Χωρίς… κλεφτοπόλεμο, με όμορφο και στρωτό, διαβασμένο μπάσκετ. Καμία άλλη ομάδα στους επτά αγώνες που είχαν προηγηθεί για τη Μούρθια σε Ισπανία και Ευρώπη, δεν είχε κρατήσει το σύνολο του Σίτο Αλόνσο κάτω από τους 77 πόντους. Το Περιστέρι περιόρισε την Μούρθια στους 72 πόντους, την εξουδετέρωσε και ολοκλήρωσε έναν ακόμα «άθλο». Ο οποίος «καθρεφτίζεται» και με οικονομικούς όρους.

Το Περιστέρι του ενός εκατομμυρίου ευρώ αγωνιστικό μπάτζετ για τη σεζόν 2026-27, πρώτα λύγισε τη Βαρέζε του Καστρίτη και των 3,1 εκατομμυρίων ευρώ αγωνιστικό μπάτζετ σε συμβόλαια και μετά τη Μούρθια με το έξι φορές μεγαλύτερο μπάτζετ τουλάχιστον από εκείνο.

Τύφλα να έχουν οι άθλοι του Ηρακλή μπροστά σε αυτούς του Βασίλη Ξανθόπουλου που έχει διαλέξει μπίνγκο γι’ άλλη μία χρονιά τους ξένους του και το Περιστέρι κερδίζει διαρκώς υγιείς φιλάθλους.

Κι όλα αυτά χωρίς την παραμικρή απώλεια στην Ελλάδα, παρά μόνο το ακατόρθωτο κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.