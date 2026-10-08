Η ΑΕΚ του Ντράγκαν Σάκοτα έκανε ξανά την ανατροπή της στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League και παρότι αγχώθηκε και ίδρωσε, μπήκε με το δεξί στις υποχρεώσεις της, όσον αφορά την επίτευξη του πρωταρχικού της στόχου που θα ανοίξει τον δρόμο και για άλλα. Την κατάληψη δηλαδή της πρωτιάς στο γκρουπ της.

Πολύ πιο δύσκολα απ’ ότι θα περίμεναν οι φίλοιτης ομάδας απέναντι στην «σταχτοπούτα» του θεσμού και άσημη πρωταθλήτρια Φινλανδίας, η ΑΕΚ βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού.

Το χρονόμετρο έδειχνε 20.5” πριν εκπνεύεσει ο χρόνος με τη Σαλόν Βίλπας να βρίσκεται αγκαλιά με την έκπληξη της πρώτης αγωνιστικής (90-93). Υπολόγιζε όμως δίχως τον MVP της περιόδου 2025-26 και τη δική της ανυπομονησία που της γύρισε μπούμερανγκ.

Σε τούτο το σημείο, η εμπειρία και οι παραστάσεις κάνουν τη διαφορά όπως φάνηκε και στο παρκέ. Ο Φρανκ Μπάρτσεϊ έσταξε ένα ακόμα τρίποντο για να φέρει το ματς στα ίσια και οι Φινλανδοί δεν διαχειρίστηκαν καλά τον εναπομείναντα χρόνο στο ρολόι. Παρότι θα μπορούσαν να εξαντλήσουν τον χρόνο, βιάστηκαν, αστόχησαν, είχαν κάκιστο αμυντικό τρανζίσιον και η «αλεπού» Ερτέλ πρόλαβε τον χρόνο, για να υπογράψει ένα ακόμα κιτρινόμαυρο comeback.

Η συνήθεια που έγινε λατρία για την Ένωση επαναλήφθηκε για την ΑΕΚ που αναμφίβολα έχει πολύ δρόμο να διανύσει. Και αρκετά να βελτιωθεί αφού το επίπεδο είναι σαφώς υψηλότερο στον θεσμό σε σχέση με εκείνο που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στην πρεμιέρα.

Σε τούτο το σημείο όμως καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Τα αποτελέσματα είναι τα μοναδικά που μετρούν και η ΑΕΚ το έκανε ξανά.

Οι «κιτρινόμαυροι» πραγματοποίησαν την 26η ανατροπή τους από αρχής καταβολής του BCL, την ίδια ώρα που η αμέσως επόμενη ομάδα που την κυνυγά στον τομέα αυτό, βρίσκεται τουλάχιστον 10 ανατροπές πίσω. Ολοκληρωμένα φυσικά και όχι αυτά που έμειναν στη μέση.

Όπου ανατροπή ορίζεται να έχει μπει η ΑΕΚ στην τελευταία περίοδο από μειονεκτική θέση, βρισκόμενη δηλαδή πίσω στο σκορ, όπως συνέβη και με τη Βίλπας. Όπως είχε συμβεί την περασμένη περίοδο και με την Μπανταλόνα στον «τελικό» πρόκρισης, ή με την Άλμπα στο σπίτι της και την Τόφας εκτός.

Μεταξύ άλλων η ασυμβίβαστη ΑΕΚ είναι εκείνη που… σέρνει τον χορό και σε άλλη υποκατηγορία των ανατροπών. Έχοντας δηλαδή βρεθεί πίσω με 10+ πόντους κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια ενός νικηφόρου αγώνα. Αυτό το έχει καταφέρει 22 φορές η Ένωση από το 2016-17 και έπειτα. Πώς λοιπόν μετά να μην θεωρείται η «Βασίλισσα» των ανατροπών;