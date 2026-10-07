Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μία ακόμα πρεμιέρα στο Basketball Champions League και κάθε σεζόν που περνάει, «γράφει» διαρκώς ρεκόρ στα βιβλία της διοργάνωσης.

BCL σημαίνει FIBA, σημαίνει… επιβράβευση για την πορεία στα εγχώρια πρωταθλήματα, σημαίνει αντίπαλος από κάθε λογής χώρα στην Ευρώπη, σημαίνει ΑΕΚ.

Η 11η έκδοση και ίσως τελευταία που προλογίζετα ως κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στην Ευρώπη, ξεκίνησε με τους στόχους της ΑΕΚ ίδιους και απαράλλακτους. Να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα εξακολουθεί να έχει τα κλειδιά και η μακροζωία της «Ένωσης» στον θεσμό, περνά από την κατάληψη της πρώτης θέσης. Την οποία κεφαλαιοποίησε τις δύο τελευταίες σεζόν για να φτάσει μέχρι το Final Four.

Οι κιτρινόμαυροι αποτελούν το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την πρώτη θέση στο τρίτο γκρουπ όπου βρίσκεται η Σζομπατέλι, η Άντβερπ και η Σαλόν Βίλπας από την Φινλανδία με την οποία κάνει πρεμιέρα η ΑΕΚ (7/10, 19:00) στη Sunel Arena.

Οι πρωταθλητές Φινλανδίας αποτελούν μεταξύ άλλων την 58η διαφορετική αντίπαλο της ΑΕΚ αυτά τα χρόνια παρουσίας στο BCL, όσους έχει συναντήσει και η Τενερίφη. Με τη διαφορά πως η «Ένωση» έχει κι άλλη μία αποκλειστικότητα. Κι αυτό διότι καμία άλλη ομάδα δεν έχει δώσει το παρών σε ΟΛΕΣ τις εκδόσεις της διοργάνωσης. Παρά μόνο η ΑΕΚ.