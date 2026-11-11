Σοκαριστικές στιγμές εξελίχθηκαν στο Περιστέρι με τον Βασίλη Ξανθόπουλο να δείχνει πως πρώτα απ’ όλα είναι ΑΝΘΡΩΠΟΣ πέρα από εξαιρετικός προπονητής.

Το ότι ο Βασίλης Ξανθόπουλος είναι ένας πολύ καλός, φέρελπις προπονητής που έχει όλα τα φόντα να γίνει σπουδαίος το αποδεικνύει διαρκώς μέσα στο παρκέ με τη δουλειά του και ό,τι χτίζει. Όσοι τον ξέρουν και με όσους συνεργάστηκε, κατάλαβαν από πρώτο χέρι και τι άνθρωπος είναι. Φανερώνοντάς το με κάθε ευκαιρία, αυθόρμητα και όχι επιτηδευμένα και σαν προπονητής.

Το βράδυ της Τετάρτης (11/11) το Περιστέρι φιλοξένησε την Βαρέζε στο κλειστό της οδού Τζων Κένεντυ, επιβάλοντας από την αρχή τον ρυθμό του. Και ενώ είχε χτύσει μία μεγάλη διαφορά στο δεύτερο μέρος, όλα σκοτείνιασαν για λίγο.

Ο πρώην παίκτης της ομάδας και του ΠΑΟΚ και νυν του συλλογου που προπονεί ο Καστρίτης, σωριάστηκε στο παρκέ δίχως να κουνιέται. Άπαντες κινητοποιήθηκαν γρήγορα, συμπαίκτες, αντίπαλοι, διαιτητές, άνθρωποι του Περιστερίου και προπονητές που έσπευσαν προς το μέρος του. Να δουν τι συμβαίνει.

Η εικόνα ήταν πάρα πολύ ανησυχητική καθώς για μερικά δευτερόλεπτα ο Αμερικανός ήταν ξαπλωμένος στο παρκέ χωρίς να κουνιέται μετά από πτώση που είχε με το πιγούνι στο παρκέ, κάτι που προκάλεσε άθελά του ο Μάνος Χατζηδάκης που είχε πέσει κι εκείνος.

Άμεσα βρέθηκε στο πλευρό του ο Βασίλης Ξανθόπουλος που μιλούσε και με τη γραμματεία και με τον κόουτς Καστρίτη για να γίνει η επικοινωνία με το ασθενοφώρο έξω από το γήπεδο και εκείνος να μεταφερθεί στο νοσκοκομείο. Για 3-4 λεπτά επικρατούσε η απόλυτη ησυχία, άπαντες ήταν ανήσυχοι. Τελικώς ο παίκτης των Ιταλών που έχει αγωνιστεί στο Περιστέρι, σηκώθηκε και αποχώρησε για τα αποδυτήρια κάτω από το μακρόσυρτο χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.