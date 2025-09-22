Δεύτερο σπίτι πρέπει να πάρει πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού για να χωρέσει τα τρόπαια και τις κατακτήσεις.

Δεν είναι πλέον αστείο. Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται παύει να αποτελεί σύμπτωση. Αν θέλει μία ομάδα να υπογράψει συμβόλαιο με την επιτυχία, τότε πρέπει να προσθέσει τον Όλεκ Μπαλτσερόφσκι στο έμψυχο δυναμικό της. Πάει και τελείωσε. Ορθά κοφτά.

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού έχει εξελιχθεί σε συλλέκτης τίτλων. Ένας σύγχρονος Μίδας με τρανά και συνεχή παραδείγματα. Ήταν να μην γίνει η αρχή για τον Πολωνό «ψηλό», ο οποίος οσονούπω θα πάθει… υπερκούπωση. Θα συνηθήσει και δεν θα του κάνει εντύπωση μετά.

Ο φιλότιμος και αγαπητός στις τάξεις των φίλων του «τριφυλλιού» Μπαλτσερόφσκι που δεν δημιούργησε το παραμικρό ζήτημα κατά τη διάρκεια της σεζόν που ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την κατάκτηση τόσο της Euroleague όσο και του πρωταθλήματος παρότι δεν είχε όσο ενεργό ρόλο θα ήθελε ή πολλοί περίμεναν, παίρνει τον έναν τίτλο μετά τον άλλο. Διαθέτοντας μάλιστα και ποικιλία στο ρεπερτόριό του.

Λίγες ημέρες αφότου προσπάθησε εκείνος, ο Λοιντ, ο Πονίτκα και οι υπόλοιποι Πολωνοί, να κόψουν τον δρόμο του πρώην προπονητή του Εργκίν Αταμάν προς το βάθρο των νικητών στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, πρόσθεσε ένα ακόμα «γαλόνι» στο παλμαρέ του.

Η Μάλαγα έκανε το back-to-back στο διηπειρωτικό κερδίζοντας την G-League United στη Σιγκαπούρη (71-61) παρότι βρέθηκε να κυνηγά, για να ντουμπλάρει τις κατακτήσεις της. Αυτός ήταν ο 8ος τίτλος καριέρας για τον Όλεκ Μπαλτσερόφκσι. Πιο συγκεκριμένα, η 8η κούπα μέσα σε 28 μήνες. Άκρως εντυπωσιακό.

Η αρχή έγινε με τη φανέλα της Γκραν Κανάρια, όταν στέφθηκε πρωταθλητής του EuroCup το 2023 κόντρα στην Τουρκ Τέλεκομ. Μερικούς μήνες αργότερα, αναβαθμίστηκε αφού κάθισε στον… θρόνο της Euroleague με τον Παναθηναϊκό ενώ πανηγύρισε και το πρωτάθλημα Ελλάδος. Και από εκεί και πέρα τα σάρωσε όλα με τη Μάλαγα.

Διηπειρωτικό 2024, ισπανικό Σούπερ Καπ 2024, Κύπελλο Ισπανίας 2025, BCL 2025 και διηπειρωτικό 2025. Ο Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, ό,τι αγγίζει μετατρέπεται σε χρυσός.