Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ, είχε «καλωσορίσει» τον Μπρόνι Τζέιμς στον θαυμαστό κόσμο του ΝΒΑ.

Και το όνομα αυτού, Αντόνις Αρμς. Το μεταγραφικό ντεμαράζ της ΑΕΚ τις τελευταίες ημέρες μετέτρεψε την γκρίνια και την εσωστρέφια στις τάξεις των φίλων της ομάδας, σε ικανοποίηση και αισιοδοξία.

Η στελέχωση του ρόστερ της ΑΕΚ μετά την ιδιαίτερα πετυχημένη σεζόν για εκείνη, αφού περίμενε να ξεκαθαρίσουν κάποιες περιπτώσεις ανανεώσεων και μεταγραφών, έμοιαζε κάπως αργή. Έτρεξε όμως και κόπασε την μουρμούρα. Μάρτυς και καθρέφτης βέβαια, το παρκέ. Εκεί κρίνονται όλοι.

Ανήμερα του Δεκαπεντάγουστου και μετά την ανακοίνωση των Πετσάρσκι, Χαραλαμπόπουλου και Σίλβα, ήρθε εκείνη του αντικαταστάτη ουσιαστικά του Χάντερ Χέιλ.

Ο Αντόνις Αρμς που πατάει και στο ‘3’, υπέγραψε με την ΑΕΚ συμβόλαιο συνεργασίας για τη νέα σεζόν, στην πρώτη του ευρωπαϊκή απόπειρα. Το έψαξε αρκετά για να βρεθεί στο ΝΒΑ ο απόφοιτος του Τέξας Τεκ, ο οποίος μάλιστα αναδείχθηκε Great Northwest Athletic Conference Player of the Year με 20,6 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ κατά μέσο όρο. Δεν τα κατάφερε ωστόσο – για την ώρα τουλάχιστον – και το πήρε απόφαση.

Μετά την εμπειρία του στην Κίνα, ο Αρμς αποδέχθηκε την πρό(σ)κληση της ΑΕΚ, ανοίγοντας τον δρόμο της «γηραιάς ηπείρου» μετά από 10 ματς στην Ασία και δύο χρόνια στην G-League.

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, επιχείρησε να «τρυπώσει» στον μαγικό κόσμο μέσω του Summer League. Το 2024 με τους Κινγκς και πριν από μερικές εβδομάδες, με τους Ρόκετς. Μάταια.

Παρόλα αυτά, το όνομά του ακούστηκε αρκετά πριν από 13 μήνες και αυτό διότι έλαμψε στο πολύκροτο ντεμπούτο του Μπρόνι Τζέιμς. Στο Summer League παίζοντας κόντρα στους Λέικερς, ο Αρμς έλαμψε με 32 πόντους και ένα παράσημο.

Ο νυν άσος της ΑΕΚ καλωσόρισε τον γιο του «Βασιλιά» σε επίπεδο ανδρικό και όχι κολλεγίου με σπάσιμο των αστραγάλων στο ξεκίνημα του αγώνα.

Μερικούς μήνες νωρίτερα και ενώ αγωνιζόταν για την θυγατρική ομάδα των Μέμφις Γκρίζλις, πρόλαβε το χρονόμετρο και ευστόχησε σε buzzer beater από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη.

Μένει να φανεί τι θα φέρει στην ΑΕΚ και πόσο θα ξεσηκώσει με τα καμώματά του τη Sunel Arena…