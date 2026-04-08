Το κατ’ επανάληψη μοτίβο της ΑΕΚ στο BCL βρήκε συνέχεια και στην Μπανταλόνα. Φαινόμενο το οποίο χαροποιεί την «Ένωση» ενόψει του… τελικού στο Game 3.

Βαριά αλλά όχι ασήκωτη ήττα γνώρισε το βράδυ της Τρίτης (7/4) η ΑΕΚ σε ένα γήπεδο που ελπίζει πως θα επισκεφθεί ξανά σε λίγες εβδομάδες, φεύγοντας από αυτό με διαφορετικά συναισθήματα. Αν και αυτό που έμεινε στην τελική, ήταν η ελπίδα.

Μακριά από τον καλό και ανταγωνιστικό εαυτό της, η «Ένωση» παραδόθηκε στο ‘πρέπει’ της ισχυρής Μπανταλόνα (88-66) με την παρέα του Ρίκι Ρούμπιο να φέρνει τη σειρά σε ισορροπία. Αποτέλεσμα που οδήγησε το εν λόγω ζευγάρι σε τρίτο και οριστικό παιχνίδι, το οποίο θα βγάλει την μία από τις τέσσερις ομάδες του Final Four και δη την αντίπαλο της back-to-back πρωταθλήτριας Μάλαγα.

Η ανώτερη Μπανταλόνα επέβαλε τον ρυθμό της από το ξεκίνημα, χτίζοντας διψήφια διαφορά. Σε αυτό το σημείο όμως δεν έχει την παραμικρή σημασία το μέγεθος της διαφοράς και ο εκάστοτε διασυρμός αν και εφόσον ψυχολογικά και πνευματικά μείνει εκεί. Καθώς η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες, με όποιο τρόπο κι αν έρθουν αυτές.

Αυτο που πρέπει να ανησυχεί περισσότερο την ΑΕΚ ενόψει Game 3 είναι η κατάσταση των Κατσίβελη και Χαραλαμπόπουλου, για τους οποίους κάθεται σε αναμένα κάρβουνα.

Στα προάστια της Καταλανίας και την άλλοτε πρωταθλήτρια Ευρώπης Μπανταλόνα επιβεβαιώθηκε μεταξύ άλλων ένας κανόντας της ΑΕΚ στα playoffs του BCL. Ένα φαινόμενο το οποίο έρχεται σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της τα προηγούμενα χρόνια.

Η πιο πιστή (μαζί με τη Γαλατάσαράι και την Οστάνδη) ομάδα του θεσμού, δεν έχει κερδίσει ΠΟΤΕ εκτός έδρας αγώνα στα playoffs με απολογισμό 5 πλέον ήττες και μία ισοπαλία. Την περίοδο 2017-18, όταν και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Από την άλλη πλευρά του νομίσματος, υπάρχει και το μοτίβο που ευελπιστεί πως θα συνεχιστεί και την προσεχή Τετάρτη (15/4) στην κατάμεστη όπως αναμένεται Sunel Arena. Και το οποίο θέλει την ΑΕΚ να μην έχει χάσει ΠΟΤΕ σε εντός έδρας σε προημιτελικούς στην ευρωπαϊκή διοργάνωση της FIBA, όπου και αποτελεί μέλος την τελευταία δεκαετία.

Μαζί με το Game 1 της σειράς με την Μπανταλόνα, η ΑΕΚ του Σάκοτα μετρά επτά νίκες σε ισάρριθμα παιχνίδια. Αναλογία… οδηγός ενόψει του «τελικού» στην Αθήνα.

2017-18 Στρασμπούρ

2018-19 Μπάμπεργκ

2019-20 Νίμπουρκ

2022-23 Χάποελ Ιερουσαλήμ

2024-25 Ναντέρ (2 νίκες)

2025-26 Μπανταλόνα