ΑΕΚ Vs. Φενέρμπαχτσε σημειώσατε… Χ. Φιλική ματσάρα στα Λιόσια, με τη «Βασίλισσα» να κοιτάζει στα μάτια κοτζάμ πρωταθλήτρια Ευρώπης, σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε ισόπαλο (102-102) μετά από 45′ αγώνα μετά από απόφαση των δύο προπονητών.

Στο φιλικό που τείνει να καθιερωθεί και να γίνει συνήθεια, ΑΕΚ και Φενέρμπαχτσε πρόσφεραν θέαμα στη Sunel Arena και τα αποκαλυπτήρια της «Ένωσης» της σεζόν 2025-26. Σπουδαίο φιλικό από το οποίο δεν έλειψαν και οι μικροεντάσεις μεταξύ Αρμς και Μπιμπέροβιτς στην παράταση όταν είχε έρθει και η σχετική κούραση.

Πολύ όμορφη η ατμόσφαιρα στις κερκίδες του γηπέδου από τον κόσμο της ομάδας που «έχει ζεσταθεί» από την εικόνα που παρουσίασε ο «Δικέφαλος» την περασμένη σεζόν. Παρά τις αρκετές προσθαφαιρέσεις και την μείωση στο μπάτζετ, η ΑΕΚ στοχεύει σε μεγάλα πράγματα όπως έδειξε και στο φιλικό με την Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Επιστροφή στα παρκέ μετά τον Οκτώβρη του 2024 και τον σοβαρό τραυματισμό τον οποίο υπέστη ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, νέο μεταγραφικό απόκτημα της «Ένωσης». Φοβερό ματς έκανε ο Μπάρτλεϊ που σημείωσε 30 πόντους ενώ μοίρασε και 9 τελικές πάσες. Διψήφιοι ήταν και οι Αρμς (21), Σίλβα (19) και Γκρέι για τον «δικέφαλο». Πρώτος σκόρερ για τους Τούρκους ήταν ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς που δεν έφυγε τελικά για το ΝΒΑ και τους Τίμπεργουλβς με 24, ενώ 22 είχε ο Ντέβον Χολ.

Η ΑΕΚ μάλιστα έφτασε μία ανάσα από τη νίκη χάρις σε καλάθι του Φλιώνη στην παράταση, στο οποίο απάντησε ο Μπιμπέροβιτς στα 0.7 για το τέλος του αγώνα, στέλνοντας το ματς στο δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο. Αφότου συνέβη αυτό και μετά από απόφαση των δύο προπονητών, αποφασίστηκε η ισοπαλία. Είχαν ήδη βγάλει τα συμπεράσματά τους, δεν υπήρχε κάποιος λόγος να «ξεζουμίσουν» ακόμα περισσότερο τους παίκτες τους.