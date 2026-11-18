Δύο αρνητικά ρεκόρ για την ΑΕΚ, που δεν το έβαλε όμως κάτω, μέσα σε 20′ αγώνα απέναντι στη Σομπατέλι από την Ουγγαρία.

Άνευρη, άοσμη, ασύνδετη. Χωρίς ένταση με τη ρακέτα της… ξέφραγκο αμπέλι.

Η εικόνα της ΑΕΚ στα πρώτα 20΄ αγώνα απέναντι στη θεωρητικά λιγότερο ταλαντούχα ομάδα του τρίτου γκρουπ, ήταν κάτι παραπάνω από απογοητευτική.

Η παρέα του Περλ έκανε… περίπατο στο δικό της μισό, βρίσκοντας σκορ με όποιον τρόπο ήθελε για να πάει στην ανάπαυλα μπροστά στο σκορ με 33-57.

Και αυτό αποτέλεσε το χειρότερο ημίχρονο της ΑΕΚ στην ιστορία της στο BCL τόσο από πλευράς απόστασης όσο και από πλευράς αμυντικής επίδοσης.

Το -23 συνιστά τη μεγαλύτερη διαφορά με την οποία έχει βρεθεί πίσω στο σκορ η «Ένωση» μετά τα πρώτα 20′ αγώνα ενώ οι 57 πόντοι βαρομετρικό χαμηλό.

Αμέσως χειρότερη επίδοση οι -20 (54-34) από τη Μπούργος στην Ισπανία. Παιχνίδι το οποίο έχασε η ΑΕΚ εν τέλει με 93-76.

Οι δύο ομάδες βέβαια έφτασαν παρέα μέχρι το τελικό της Αθήνας όπου η Μπόύργος αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ευρώπης.