Άνευρη, άοσμη, ασύνδετη. Χωρίς ένταση με τη ρακέτα της… ξέφραγκο αμπέλι.
Η εικόνα της ΑΕΚ στα πρώτα 20΄ αγώνα απέναντι στη θεωρητικά λιγότερο ταλαντούχα ομάδα του τρίτου γκρουπ, ήταν κάτι παραπάνω από απογοητευτική.
Η παρέα του Περλ έκανε… περίπατο στο δικό της μισό, βρίσκοντας σκορ με όποιον τρόπο ήθελε για να πάει στην ανάπαυλα μπροστά στο σκορ με 33-57.
Και αυτό αποτέλεσε το χειρότερο ημίχρονο της ΑΕΚ στην ιστορία της στο BCL τόσο από πλευράς απόστασης όσο και από πλευράς αμυντικής επίδοσης.
Το -23 συνιστά τη μεγαλύτερη διαφορά με την οποία έχει βρεθεί πίσω στο σκορ η «Ένωση» μετά τα πρώτα 20′ αγώνα ενώ οι 57 πόντοι βαρομετρικό χαμηλό.
Αμέσως χειρότερη επίδοση οι -20 (54-34) από τη Μπούργος στην Ισπανία. Παιχνίδι το οποίο έχασε η ΑΕΚ εν τέλει με 93-76.
Οι δύο ομάδες βέβαια έφτασαν παρέα μέχρι το τελικό της Αθήνας όπου η Μπόύργος αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ευρώπης.