Καθόλου τυχαίος ο προσδιορισμός comebΑΕΚ για την Ένωση, ολοκλήρωσε μία ακόμα εντυπωσιακή επιστροφή από την «κόλαση», την πιο εντυπωσιακή ίσως όλων.

Η πρόκληση που είχε μπροστά της η ΑΕΚ όσον αφορά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ήταν και παραμένει πάρα πολύ μεγάλη. Δυσθεώρητη θα έλεγε κανείς αν προσθέσει όλες τις επιμέρους παραμέτρους.

Αφενός το σκέλος των ανταγωνιστών. Οι γύρω της, μέχρι πρότινος άμεσοι ανταγωνιστές από τη Θεσσαλονίκη, μεγάλωσαν και ψήλωσαν απότομα, αφήνοντάς την ως προς τη δυναμική στο χρίστιμο του ρόστερ και του μπάτζετ αρκετά πιο πίσω.

Αφετέρου ο διχασμός του τμήματος (διοίκησης-ομάδας) με το φίλαθλο κοινό που εξακολουθεί να στέλνει μηνύματα διά της απουσίας του από το γήπεδο. Σοκαριστική η εικόνα κόντρα στη Σομπατέλι Φάλκο, ιδίως 20-25 λεπτά πριν το τζάμπολ της πολύ κομβικής ευρωπαϊκής αναμέτρησης όπου οι ταξιδιώτες Ούγγροι «μάτσαραν» τους παρόντες υποστηρικτές της Ένωσης που είχαν πάει στο γήπεδο. Ζήτημα να ήταν 500 στο σύνολό τους αργότερα.

Αν σε όλα αυτά προσθέσει κανείςτις αστοχίες στο recruiting του ρόστερ από πλευράς ξένων, την οποία έχει παραδεχθεί και ο Ντράγκαν Σάκοτα που παλεύει να σώσει οτιδήποτε κι αν σώζεται, τους πολλαπλύς τραυματισμούς που έχουν χτυπήσει από την αρχή της προετοιμασία την ΑΕΚ και εξακολουθούν να την ταλαιπωρούν (τη Δευτέρα έκανε προπόνηση με 6 παίκτες, οι τρεις εξ’ αυτών έφηβοι) αλλά και τη διαφαινόμενη αποχώρηση αδιάφορων ξένων μαζί με τις σοβαρές «καταγγελίες» πρώην παίκτη της ομάδας περί οικονομικών οφειλών που δεν άφησε ασχολίαστες η ΚΑΕ, το… βουνό ξεπρόβαλε.

Αυτή ήταν η συνθήκη στην οποία υποδέχθηκε την παρέα του Περλ. Και όλα τα παραπάνω ζητήματα μεταφράστηκαν στο 33-57 του πρώτου μέρους, με την ΑΕΚ να δείχνει να έχει παρατήσει ήδη το παιχνίδι. Δίχως ενέργεια, ράθυμη, αλλεργική στην άμυνα.

Στο δεύτερο ημίχρονο όμως παρουσιάστηκε μία άλλη ΑΕΚ. Αυτή που προτάσσει το πείσμα της και τον εγωισμό της, αυτή που αρνείται να χάσει. Δίχως να αλλάξει πολλά πράγματα τεχνικά, ήταν σοβαρή και σαφώς πιο συγκεντρωμένη στις αμυντικές της υποχρεώσες. Βρήκε από εκεί ρυθμό, επέτρεψε μόλις 32 πόντους παθητικό όταν στη δεύτερη περίοδο μόνο είχε δεχθεί 34 και διά χειρός Λαρεντζάκη έφτασε στη μεγάλη ανατροπή (90-89), ολοκληρώνοντας κάτι που στο 19′ έμοιαζε με θαύμα.

Η ΑΕΚ γύρισε από το -25, στο οποίο βρέθηκε δυο φορές, και ισοφάρισε το μεγαλύτερο comeback στα χρονικά της 11χρονης πλέον διοργάνωσης. Άλλες δύο φορές έχει γίνει κάτι αντίστοιχο, στη μία ήταν ξανά παρούσα. Δεκέμβριος του 2022 απέναντι στην Καρσίγιακα είχε βρεθεί νωρίς πίσω στο σκορ με 35-10 στην έδρα της και πάλι. Δεν παράτησε όμως τον αγώνα και στο τέλος κέρδισε και με… αέρα οκτώ πόντων (80-72).

Στο ενδιάμεσο η Ντιζόν ήρθε να «χωρέσει» κι εκείνη στις μεγαλύτερες ανατροπές του θεσμού, Γενάρης του 2024 απεάναντι στη Γαλατασαράι με 96-93 τελικό σκορ, παρότι η διαφορά έφτασε στα ψηλότερά της κατά τη διάρκεια της 3ης περιόδου. Και οι Γάλλοι έπαιζαν εκτός έδρας.