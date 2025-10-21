Το ξεκίνημα της ΑΕΚ, ανάγκασε την FIBA και το BCL να στρέψουν τα βλέμματα πάνω της.

Δεν έχουν περάσει καλά καλά 25 μέρες, απ’ όταν η ΑΕΚ παρουσίασε μία προβληματική εικόνα στο Κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας της Ρόδου στο πλαίσιο του ημιτελικού του Super Cup, ταξιδεύοντας στο νησί των Δωδεκανήσων με υψηλές προσδοκίες για να κοντράρει τον Ολυμπιακό και να φλερτάρει με τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

«Νιώθω ντροπή που έπαιξε έτσι η ομάδα μου», τόνισε στιγμές αργότερα ο Ντράγκαν Σάκοτα. Τρεισίμιση εβδομάδες αργότερα, πνέει άλλος… αέρας στα πανιά της. Η άριστη εκκίνησή της σε Ελλάδα και Ευρώπη έχει δώσει αυτοπεποίθηση στο αγωνιστικό τμήμα ενώ ταυτόχρονα δεν έχει περάσει απαρατήρητη εκτός των τειχών.

Πιο συγκεκριμένα, τη Δευτέρα (20/10), το Basketball Champions League έφερε στο φως τα πρώτα Power Rankings μετά το τζάμπολ των διοργανώσεων, τοποθετώντας την ΑΕΚ στην κορυφή. Νο1 η «Ένωση» στις προτιμήσεις της διοργάνωσης, μία διαδικασία υποκειμενική και όχι κάτι παραπάνω, λαμβάνοντας ως κριτήριο την εικόνα και τα αποτελέσματα σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καθόλου μικρό από την άλλη κατόρθωμα για την ΑΕΚ που «φουλάρει» για την πρωτιά του ομίλου της και την απευθείας πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του BCL μετά το άνετο 2/2 που έχει φέρει με τη Ρίγα και τη Σολνόκι.

Στα… δίχτυα του «Δικεφάλου» έχουν πέσει ταυτόχρονα Κολοσσός, Πανιώνιος και Καρδίτσα στο ελληνικό πρωτάθλημα, με πειστικές μάλιστα εμφανίσεις οι δύο από τις τελευταίες τρεις και κόντρα σε αντιπάλους με τους ίδιους στόχους θεωρητικά.

Αναλυτικότερα τα… κολακευτικά λόγια της FIBA στην αιτιολόγηση, «γιατί ΑΕΚ στο #1;»

📈 Who‘s the new #1 of the 𝙋𝙤𝙬𝙚𝙧 𝙍𝙖𝙣𝙠𝙞𝙣𝙜𝙨? Hit the link below to find out 👀 #BasketballCL — Basketball Champions League (@BasketballCL) October 20, 2025

«Βασίλισσα! Δεν χρειάζονται άλλες λέξεις για να περιγράψουν την τέλεια εκκίνηση της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις! Στην πραγματικότητα, γιατί να μην επιστρέψετε στην κορυφή και να διαβάσετε μόνο την πρώτη έντονη λέξη της περιγραφής κάθε ομάδας στα Power Rankings; (σ.σ. το #1) Αυτή είναι η αίσθηση που μας δίνει η πρωταθλήτρια του 2018 αυτή τη σεζόν».