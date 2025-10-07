Ποιος να το περίμενε; Συνεπές και άκρως αφοσιωμένο στα ιδανικά του ως προς τον σεβασμό των εθνικών πρωταθλημάτων, το Basketball Champions League μπαίνει αισίως την Τρίτη (7/10) στη δέκατη σεζόν της ύπαρξής του. Πολυπολιτισμικό, έχοντας ως προτεραιότητα και γνώμονα την διεύρυνση του μπασκετικού χάρτη και την είσοδο ακόμα περισσότερων «αγορών» της πορτοκαλί θεάς.

Με κριτήρια δίκαια όπως η βαθμολογική θέση κάθε ομάδας στην εγχώρια λίγκα, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ενίοτε μεγάλη διαφορά δυναμικότητας σε πρώιμο τουλάχιστον στάδιο. Αυτό που μπαίνει στις… ράγες την πρώτη ολόκληρη εβδομάδα του Οκτώβρη.

Από την εορταστική έκδοση του Basketball Champions League που θα έχει ενδιαφέρον πως θα διαμορφωθεί με την εκκίνηση του NBA Europe και έπειτα, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η ΑΕΚ. Η «Ένωση» και ο ισχυρός της άνδρας Μάκης Αγγελόπουλος – παιδί της ‘σκεπαστής’ και του ποδοσφαίρου – πήραν μία απόφαση μία δεκαετία πίσω να στηρίξουν το νέο εγχείρημα. Και το έχουν κάνει στον απόλυτο βαθμό, φτάνοντας μάλιστα στη διοργάνωση όχι ενός, ούτε δύο αλλά τριών Final Four.

ΑΕΚ και BCL έχουν «χτίσει» μία σχέση εμπιστοσύνης, ούσα μάλιστα η «Ένωση» η μία από τις τρεις ομάδες που βρίσκονται στους κόλπους της διοργάνωσης, δίχως να απουσιάσουν ποτέ. Since day one που λένε και στα Άνω Λιόσια. Οι άλλες δύο με συναπτές παρουσίες από τα «γεννοφάσκια» της διοργάνωσης είναι η πάντα δυνατή και εκ των φαβορί Τενερίφη καθώς και η Οστάνδη από το Βέλγιο.

Στη θέση της, αμετακίνητη θα συνεχίσει η ΑΕΚ και τη νέα σεζόν από τον έκτο όμιλο, ούσα φαβορί αυτού. Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα, την υπογραφή του οποίου φέρουν οι «κιτρινόμαυροι» για δεύτερη σερί χρονιά, θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει την πρωτιά του γκρουπ, προσπερνώντας τις Ρίγα, Λεβίτσε και Σολνόκι από την Ουγγαρία για να κλείσει θέση απευθείας στη Β΄ φάση και τους ’16’ όπως πέρυσι. Αποφεύγοντας τον σκόπελo των play-in.

Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την προσπάθειά της για μακρά πορεία, γεγονός άκρως λογικό αν αναλογιστεί κανείς την 3η θέση στον θεσμό του 2024-25 το Final-4 του οποίου διοργάνωσε, από το γήπεδο που έλαβε χώρα η δεύτερη φάση (κι ένας όμιλος) του EuroBasket 2025. Στη λετονική πρωτεύουσα, η «Ένωση» θέλει να βάλει τις βάσεις για την πρωτιά από πολύ νωρίς μετά το δραματικό φινάλε στη Ρόδο και την πρεμιέρα με το δεξί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο πλευρό της μάλιστα, έχει και τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Μάκη Αγγελόπουλο ο οποίος «πέταξε» μαζί με την αποστολή το βράδυ της Δευτέρας (6/10). Κάτι που έκανε συνήθως και την περσινή σεζόν στα εκτός έδρας της «Βασίλισσας» στην Ευρώπη.

Και για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να «ξεχάσει» το παρελθόν. Παρότι παλιά πλέον στη διοργάνωση, αυτή θα είναι μόλις η τρίτη φορά που ξεκινά τις υποχρεώσεις της μακριά από το εκάστοτε γήπεδό της. Και μαντέψτε τι είχε κάνει τις προηγούμενες δύο, γεγονός που καλείται να… ανασκευάσει.

Τις δύο φορές που οι «κιτρινόμαυροι» ξεκίνησαν εκτός έδρας σε όμιλο του BCL, επέστρεψαν με άδεια τα μπαγκάζια. Τόσο την αγωνιστική περίοδο 2021-22 με την Σομπατέλι (83-78) όσο και την αμέσως επόμενη σεζόν κόντρα στην Καρσίγιακα (91-88). Από τότε βέβαια, μετράει 2/2 σε πρεμιέρα αλλά εντός έδρας με Λούντβιγκσμπουργκ (84-79 με ανατροπή) και την Μακάμπι Ραμάτ-Γκαν πέρυσι (80-71) στη Sunel Arena.

Η Ρίγα, του Νταϊρίς Μπέρτανς, και η ΑΕΚ συναντιούνται για 5η φορά, υπό την «ομπρέλα» του BCL, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν γείρει την πλάστιγγα προς το μέρος τους, τις προηγούμενες τρεις από τις τέσσερις φορές.