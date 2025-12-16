Η ΑΕΚ τον ξέρει τον τρόπο της μακροημέρευσης αλλά και τον δρόμο για να φτάνει μακριά στο Basketball Champions League.

Η ΑΕΚ έβγαλε την αγγαρεία στην Ουγγαρία χωρίς ιδιαίτερο μπρίο. Το βαθμολογικό αντίκρυσμα άλλωστε της εκτός έδρας δοκιμασίας ήταν μηδαμινό μετά τα αποτελέσματα των προηγούμενων αγώνων. Το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα είχε φροντίσει γι’ αυτό.

Η «Ένωση» πήγε στην έδρα της Σολνόκι με απουσίες και ηττήθηκε σε ένα αδιάφορο ματς με 80-69, έχοντας εξασφαλισμένη την πρωτιά στα μπαγκάζια της πριν καν ταξιδέψει. Το 5-1 ρεκόρ της επέτρεψε να κόψει πρώτη το νήμα και να πάρει το απευθείας εισιτήριο για την φάση των «16» του Basketball Champions League, εκμεταλλευόμενη το συγκρητικό πλεονέκτημά της στην κλήρωση της φάσης των ομίλων.

Η διοργανώτρια του τελευταίου Final Four ΑΕΚ και κάτοχος του τίτλου το 2018, βρέθηκε στο Pot 1 ως ισχυρή και την ευνοϊκή στα χαρτιά τουλάχιστον κλήρωση, την έκανε απευθείας πρόκριση. Ως είθισται δηλαδή τα τελευταία χρόνια.

Η ΑΚΕ μπορεί να έχασε το αήττητό της στην τελευταία στροφή της φάσης των ομίλων, πλην όμως ο επιδιωκόμενος σκοπός είχε επιτευχθεί. Και έπαιζε χωρίς κάποιο σπουδαίο διακύβευμα.

Για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο, οι «κιτρινόμαυροι» τερμάτισαν στην κορυφή του γκρουπ τους, κάτι που τις προηγούμενες δύο εκμεταλλεύτηκαν κατά το ήμισυ. Η «Ένωση» έμαθε από την κατάρρευση της σεζόν 2023-24 (6-0 πρώτη φάση, 0-6 στους ’16’) πέρυσι, όπου και πέταξε εκτός 4άδας την Ναντέρ για να διεκδικήσει στο «σπίτι» της την επιστροφή της στην κορυφή.

Η τελευταία που την… γκρέμισε από εκεί, ήταν η μετέπειτα πρωταθλήτρια του Basketball Champions League Βόννη, του Τι Τζέι Σορτς, του Τάισον Γουόρντ κλπ. Η ΑΕΚ της σεζόν 2022-23 «καθάρισε» την Τόφας στα play-in, επιβίωσε και στη φάση των ’16’, η πορεία της όμως σταμάτησε σε Game 3 των προημιτελικών με την Χάποελ Ιερουσαλήμ.