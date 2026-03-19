Στον οργανισμό της ΑΕΚ έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται περήφανοι κοιτάζοντας το (πρόσφατο) παρελθόν και το εγγύς μέλλον.

«Παιδιά του Δικεφάλου η μάχη ξεκινά, χαρίστε της στο στέμμα ακόμα μια φορά. Παιδιά του Δικεφάλου με τα χρυσά φτερά. Η ΑΕΚ είναι μία, μεγάλη και τρανή. Ομάδα σαν και τούτη, καμιά δεν θα φανέι. Χειροκροτήστε όλοι, η Ένωση περνά. Η ΑΕΚ που έχει γίνει, Βασίλισσα ξανά.»

Με αυτά τα λόγια δονείται η Sunel Arena εδώ και χρόνια, όχι κατάμεστη βέβαια όπως θα άρμοζε στους πρωταγωνιστές. Με αυτόν τον ύμνο, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Νίμπουργκ ή τη Γαλατασαράι ή τη Μπανταλόνα (μακριά) σε best of three σειρά για να κλείσει θέση σε ένα ακόμα Final Four. Το δεύτερο σερί, στην Ισπανία τούτη τη φορά και τα προάστια της Βαρκελώνης.

Εκεί που ευελπιστεί και δικαιούται να βρίσκεται η Ένωση με την έως τώρα πορεία της. Οι «κιτρινόμαυροι» που έπρεπε να αντιπαρέλθουν της Ευρωλιγκάτης μεταγραφής του Κρις Σίλβα αλλά και την… αστοχία με τον Αρμς στον οποίο υπολόγιζαν πολλά. Έπρεπε να ξεπεράσουν τα μαζικά προβλήματα τραυματισμών στον άσο.

Ε και; Ο Ντράγκαν Σάκοτα, το προπονητικό του επιτελείο και οι πρωταγωνιστές ήξεραν τι έκαναν. Πήγαν στον «τελικό» με την μέχρι πρότινος Ευρωλιγκάτη Άλμπα και με την… καβάτζα του +8, όμως δεν κοίταξαν προς το «μαξιλαράκι». Κοίταξαν μονάχα το θετικό αποτέλεσμα και το αήττητο στη Β’ φάση που οδηγεί στα προημιτελικά. Το 11/12 συνολικά στην ευρωπαϊκή τους σεζόν.

Η ΑΕΚ δεν έπαιξε για τη διαφορά και έφυγε θριαμβεύτρια, δικαιωμένη από τη γερμανική πρωτεύουσα. Κρατώντας την τύχη στα χέρια της όποιος αντίπαλος κι αν της κάτσει από την κλήρωση της Παρασκευής (20.3). Ακμαία και πειστική.

Το Basketball Champions League, του οποίου αποτελεί μέλος από αρχής καταβολής η ΑΕΚ μαζί με δύο ακόμα ομάδες, βρίσκεται στη 10η σεζόν της ύπαρξής, λίγο πριν φτάσει η διοργάνωση του NBA στην Ευρώπη. Υπό την αιγίδα της FIBA πάντα.

Οι κιτρινόμαυροι συνεπώς έχουν ζήσει και δει την αλλαγή στο φορμάτ από τη σεζόν 2020-21 και έπειτα, βάζοντας φαρδιά πλατιά το όνομα της ΑΕΚ το βράδυ της Τετάρτης (18/3), σε κάτι που μονάχα οι Ισπανοί είχαν κατορθώσει προσώρας. Και κατά πλειοψηφία δείχνει και τον τροπαιούχο στο στέλος της διαδρομής.

Η ΑΕΚ της σεζόν 2025-26, η Τενερίφη της περιόδου 2021-22, η Βόννη της σεζόν 2022-23, η Μάλαγα της σεζόν 2023-24 και η Τενερίφη ξανά την περασμένη αγωνιστική περίοδο (2024-25), είναι εκείνες που κατόρθωσαν να… πετάξουν μέχρι την 8άδα, αήττητες στη Β΄ φάση (6-0 ρεκόρ).

Και από αυτές τις 4 του παρελθόντος, οι τρεις στέφθηκαν και πρωταθλήτριες. Μονάχα πέρυσι η παρέα του Χουέρτας που έφτασε μέχρι το Final Four αήττητη σκουπίζοντας τους πάντες σε όλες τις φάσεις (6-0 στην Regular season, 6-0 στη Β΄ φάση και 2-0 στα playoffs), έπεσε… θύμα των Κάμινγκς και Ιβούντου στην Sunel Arena, για να μείνει εκτός τελικού και εν τέλει εκτός βάθρου αφού η ΑΕΚ έφερε τα κάτω πάνω στον μικρό τελικό για να φορέσει το χάλκινο μετάλιο.