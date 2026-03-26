Οι πρωταγωνιστές των ελληνικών ομάδων και δη της ΑΕΚ, έχουν την τιμητική τους στην επετειακή σεζόν του BCL.

Η διοργάνωση που εισήγαγε η FIBA στην Ευρώπη μπήκε στην 10η σεζόν ζωής της, λίγο πριν την άφιξη και την εισαγωγή του NBA Europe στην πραγματικότητα της «γηραιάς ηπείρου».

Ένα εγχείρημα που στήριξε η ΑΕΚ από την αρχή, ούσα μία από τις τρεις μονάχα ομάδες που δεν έχουν λείψει από καμία αγωνιστική περίοδο. Και στην επέτειο των δέκα χρόνων, η «Βασίλισσα» πέρασε σαν… σίφουνας μέχρι την 8άδα και τα playoffs.

Εκεί βέβαια που η κλήρωση δεν της χαμογέλασε αφού την έφερε αντιμέτωπη με το πιο δύσκολο και απαιτητικό εμπόδιο της Μπανταλόνα στην πρώτη μεταξύ τους συνάντηση από το 1970.

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη των προημιτελικών όπου η ΑΕΚ έχει το αβαντάζ της έδρας για να πετάξει εκτός Final Four τη διοργανώτρια, το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα είδε κι άλλον πρωταγωνιστή του οικοδομήματος να βραβεύεται.

Ο «εφιάλτης του missmatch» όπως τον χαρακτήρισε η διοργανώτρια αρχή, Ραϊκουάν Γκρέι, αναδείχθηκε κορυφαίος της φάσης των ’16’ του BCL. Και πως να μην συμβεί αυτό με την «σταθερά» της Ένωσης με το εντυπωσιακό +138 όταν τον έχει η ΑΕΚ στο παρκέ;

Ο Αμερικανός πολυθεσίτης έμεινε το περασμένο καλοκαίρι στην Ελλάδα και την ΑΕΚ αφού ένιωσε ότι «θα έχω μεγαλύτερο αντίκτυπο φέτος στην ομάδα» και δικαιώνεται. Τόσο ο ίδιος όσο και φυσικά οι κιτρινόμαυροι, που έκαναν την οικονομική υπέρβαση με την περίπτωσή του και τον περίμεναν.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών της σεζόν για την ΑΕΚ, ο μεγαλύτερος μαζί με τον Μπάρτλεϊ μέσα στο παρκέ, ο οποίος εκτόξευσε τις μονάδες της αξιολόγησής του στις 21 ανά παιχνίδι, κατά τη διάρκεια της φάσης των ’16’. Στυλοβάτης και πολυσχιδής για την ΑΕΚ, κάνει τα πάντα μέσα στο παρκέ, με το βραβείο να έρχεται ως επιστέγασμα της συμβολής του στην μοναδική ομάδα που δεν είχε ήττα στους ’16’.

Κάπως έτσι ο Γκρέι με τους 13.9 πόντους ανά αγώνα, τα 5.9 ριμπάουντ, τις 3.9 ασίστ και τα 1.7 κλεψίματα ανά ματς στα 12 ευρωπαϊκά φέτος για την ΑΕΚ, έδωσε συνέχεια στην ελληνική κυριαρχία των βραβείων της επετειακής σεζόν του BCL.

Κι αυτό καθώς Πολυτιμότερος στη φάση των ομίλων αναδείχθηκε ο Κρις Σίλβα της ΑΕΚ πριν αποχωρήσει για την Ευρωλίγκα και την πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε, ενώ MVP της ενδιάμεσης φάσης των Play-in αναδείχθηκε ο Μπράντον Τζέφερσον της Καρδίτσας.

RaiQuan Gray has been named the Round of 16 MVP! 👑#BasketballCL pic.twitter.com/pPzNJvodxD — Basketball Champions League (@BasketballCL) March 26, 2026

Εν κατακλείδι αν και εφόσον η ΑΕΚ συνεχίζει να εντυπωσιάζει όπως και ο αρχισκόρερ της Φρανκ Μπάρτλεϊ θέτοντας νοκ άουτ την Μπανταλόνα, τότε το σενάριο να κάνει η «Ένωση» το απόλυτο με τρεις MVP σε κάθε φάση που αγωνίστηκε (ομίλων, 16 και σεζόν), κάθε άλλο παρά απίθανο είναι. Και φυσικά πρωτοφανές.