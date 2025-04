Καβάλα στο άλογο η ΑΕΚ, προελαύνει προς την επιστροφή της σε Final Four ευρωπαϊκής διοργάνωσης και δη του BCL όπου σταθερά αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια. Έπειτα από μία σεζόν… μαύρη κηλίδα σε πολλούς και διάφορους τομείς, τα χαμόγελα επέστρεψαν και πάλι στο μπασκετικό τμήμα.

Η έλευση του… Μίδα Ντράγκαν Σάκοτα έφερε συσπείρωση και δικαιολόγησε το προσωνύμιό της. Ένωση. Κόσμος και μπασκετική ΑΕΚ μετά από χρόνια έγιναν ένα ξανά.

Το μουδιασμένο ξεκίνημα κόντρα στην καθόλα ανταγωνιστική Ναντέρ την οποία άπαντες υποτίμησαν, όπως σημείωσε και ο «Σάλε» στις δηλώσεις του, δεν λύγισε τους «κιτρινόμαυρους» που δεν πτοήθηκαν από την aggresive άμυνα των Γάλλων. Δεν τα… έχασαν όταν είδαν τα σκούρα.

Με τη βοήθεια 8 χιλιάδων και πλέον αφηνιασμένων «Ενωσιτών» στις κερκίδες, η παρέα του Χέιλ, του Χαμπ, τους Μπράις και του Κουζμίνσκας βρήκε τις λύσεις στους γρίφους της Ναντέρ και πήρε κεφάλι στη σειρά.

Το 1-0 διεύρυνε και το εντός έδρας σερί της ΑΕΚ που παραμένει αήττητη στο «σπίτι» της στην Ευρώπη. Το κοντέρ γράφει 7-0 και σε περίπτωση που δεν καταφέρει να κλείσει την υπόθεση πρόκριση στο Παρίσι, η «Βασίλισσα» θα έχει τη δυνατότητα να σπάσει το απόλυτο ρεκόρ.

Άχαστη ήταν η ΑΕΚ και την πρώτη σεζόν… κυκλοφορίας του BCL (7-0), συνεπώς έχει ήδη ισοφαρίσει το επίτευγμα αυτό. Βέβαια, ευχή όλων στο «κιτρινόμαυρο στρατόπεδο» είναι το σκούπισμα τη Μεγάλη Τετάρτη (16/4), στα προάστια της «Πόλης του Φωτός».

Το απόλυτο στην έδρα της φέτος στο BCL, έχουν και οι Ντερτόνα, Μάλαγα και Τενερίφη.

Με 200 φιλάθλους στο πλευρό της στη Γαλλία

«Μόνη ξανά δεν θα σ’ αφήσω, να μην μ’ αφήσεις μόνο ποτέ» δεν λέει και το τραγούδι που έχει συνδεθεί με το σύλλογο; Οι στίχοι του έγιναν πράξη σε λίγα μόλις λεπτά.

«Φτερά» έκαναν τα μαγικά χαρτάκια που διατέθηκαν στην ΑΕΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ναντέρ. Η μικρή χωριτικότητα του γηπέδου (3.000 κόσμου) δεν έδωσε τη δυνατότητα για μεγαλύτερη διάθεση εισιτηρίων στους φιλοξενούμενους. Αλλιώς με την ταχύτητα που «έφυγαν», δεδομένα η ΑΕΚ θα είχε ακόμα μεγαλύτερη μερίδα.

Φρενίτιδα ενθουσιασμού στις τάξεις των φίλων του «Δικεφάλου» που δεδομένα θα γεμίσουν το Κλειστό των Άνω Λιοσίων σε περίπτωση do or die αγώνα με τη Ναντέρ αλλά και – καλώς εχόντων των πραγμάτων – στο Final Four (9-11/5).