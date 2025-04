Συνέντευξη Τύπου για το προσεχές Final Four, παρέθεσε στην αίθουσα Τύπου της Sunel Arena, η ΚΑΕ ΑΕΚ.

Ανεπίσημο τζάμπολ για το επερχόμενο Final Four της Αθήνας, έκανε η ΚΑΕ ΑΕΚ το μεσημέρι της Παρασκευής (25/4). Για τρίτη φορά, η «Ένωση», φέρνει την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της FIBA στην Ευρώπη.

Μετά τις επιτυχημένες διορανώσεις του 2018 και του Final Eight του 2020 εν μέσω πανδημίας, η ΚΑΕ ΑΕΚ υποδέχεται την τελική φάση του BCL στη SUNEL Arena.

«Είμαστε χαρούμενοι που για τρίτη φορά ιδα διοργανώσουμε αυτή τη γιορτή. Νομίζω είναι ρεκόρ πανευρωπαϊκό, σίγουρα είναι εθνικό. Η ΑΕΚ είναι η μόνη ομάδα που έχει χρηματοδοτήσει μία τέτοια διοργάνωση. Είμαστε χαρούμενοι γιατί η ομάδα μας κατάφερε. Νομίζω πως ίσως είναι το πιο ανταγωνιστικό Final Four της ιστορίας του BCL. Είμαιστε ευχαριστημένοι για την επιλογή μας να στηρίξουμε από την αρχή αυτή τη διοργάνωση που σέβεται τις αρχές της ισονομίας και τα εθνικά πρωταθλήματα. Είμαστε χαρούμενοι για το γήπεδό μας, αφού αποτελεί τη μόνη ολυμπιακή εγκατάσταση που έχεοι αξιοποιηθεί. Και φυσικά για την ομάδα μας.»

Από πλευράς του, ο CEO του BCL, κύριος Κομνηνός, αναφέρθηκε στη ζέση της ΚΑΕ ΑΕΚ ως προς τη συμμετοχή της στο θεσμό αλλά και την πολύ καλή επικοινωνία που υπάρχει με τον κ. Αγγελόπουλο. Μάλιστα, δεν έκρυψε την χρόνια κουβέντα που ανταλλάσει με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ ΑΕΚ.

«Αν προκριθούμε, θέλω να το διοργανώσουμε» λέει κάθε χρόνο ο μεγαλομέτοχος των «κιτρινόμαυρων» στον Έλληνα CEO της διοργάνωσης, δείχνοντας την επιθυμία του να στηρίξει έμπρακτα την «Ένωση» και την προσπάθειά της.

«Φέτος είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά ώστε να έρθουμε σε συμφωνία με το Παρίσι και την Adidas Arena όμως η πολιτική αστάθεια δεν μας το επέτρεψε», συνέχισε ο κύριος Κομνηνός εξυμνώνοντας τις ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση. Άλλωστε πρόκεται για ομάδες, μεγάλα brand που έχουν κατακτήσει ευρωπαϊκά τρόπαια, οι τρεις από αυτές και διηπειρωτικά.

Το Final Four του BCL μπορεί να έχει λάβει τρεις φορές χώρα στην Αθήνα και την έδρα της ΑΕΚ, όμως αυτό θα συμβεί για πρώτη φορά στη Sunel Arena κάτι που χαροποίησε όλες τις πλευρές. «Final Four BCL Powered by Sunel» είναι η ονοματοδοσία της μεγάλης διοργάνωσης που θα διεξαχθεί από τις 9 μέχρι τις 11 Μαϊου.

«Ως BCL συνεχίζουμε να πορευόμαστε στα πλαίσια που χαράξαμε πριν από 10 δέκα που ξεκίνησε αυτή τη διοργάνωση. Ένας θεσμός που βασίζεται σε αγωνιστικά κριτήρια. Η υποστήριξη των εθνικών πρωταθλημάτων είναι στο DNA της FIBA. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η οικουμενικότητα. Στις 9 σεζόν έχουμε 126 διαφορετικές ομάδες που έχουν συμμετάσχει που δείχνει το προαναφερθέν. Το τρίτο μέλημά μας, ήταν η συμμετοχή στην αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ» σχολίασε ο κύριος Κομνηνός, κάνοντας… ντρίμπλα στο ζήτημα περί εισόδου του NBA στην Ευρώπη.

Για πολύ πετυχημένο πείραμα, εγχείρημα έκανε λόγο ο Μάκης Αγγελόπουλος που χαρακτήρισε «εντυπωσιακή την εξέλιξη και την ανάπτυξη χρόνο με το χρόνο», μοιράζοντας εύστημα σε Ανδρέα Ζαγκλή (FIBA) και τον Πάτρικ Κομνηνό για το γεγονός αυτό.

Η ταυτόχρονη παρουσία φιλάθλων από το εξωτερικό και δη την Τουρκία, αποτελεί ένας εν γένει προβληματισμός. Όχι όιμως για την ΚΑΕ ΑΕΚ και το BCL. Όπως τονίστηκε, έχει χαρακτεί ένας πολύ καλά επιχειρησιακό σχέδιο. «Η Αθήνα είναι ένας ιδανικός προορισμός», σημείωσε ο κύριος Κομνηνός, προιδεάζοντας για μία μία δράση. Στην Πλατεία Κοτζιά θα λάβει χώρα το Fan Zone, εκεί θα στηθεί.

«Δεν μπορεί το 1% να διαφεντεύει τις τύχες του ευρωπαϊκού μπάσκετ»

«Το μπάσκετ είναι το μοναδικό σπορ που έχει… κόφτη», σημείωσε ο Μάκης Αγγελόπουλος που έκανε λόγο για δικαιώση ουσιαστικά. Πως να βάλεις «κόρφτη στο όνειρο», είπε ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ ΑΕΚ που όμως δεν έριξε την ευθύνη στη Euroleague αλλά στις ομάδες.

Μάλιστα αποκάλυψε κάποια επικοινωνία του με κάποιον έτερο πρόεδρο ιστορικής ομάδας της Euroleague – χωρίς να την κατονομάσει – σημειώνοντας πως έχει .

«Δεν έχει κανένα νόημα να πας στο EuroCup αφού το 85% των εσόδων, το μοιράζονται οι 11 ομάδες-μέτοχοι», ανέφερε ο Μάκης Αγγελόπουλος βάζοντας κάτω και οικονονικούς όρους.