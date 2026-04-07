Ήττα για την ΑΕΚ στην Ισπανία απέναντι στην Μπανταλόνα (07/04, 88-66), με την «Ένωση» να «κολλάει» και πάλι, όταν παίζει για τα προημιτελικά του BCL εκτός έδρας.

Και τελικά, όλα θα κριθούν στο Game 3. Η ΑΕΚ είχε το «αβαντάζ» απέναντι στην Μπανταλόνα και το «μαξιλαράκι» μετά τη νίκη της στην Αθήνα.

Η αποστολή της ήταν εξ αρχής πάρα πολύ δύσκολη και τελικά δεν μπόρεσε να κάνει το 2/2, αφού «πληγώθηκε» από το πρώτο της ημίχρονο.

Οι Καταλανοί είχαν σε πολύ καλή βραδιά αρκετούς τους παίκτες, αφού συνολικά έξι ήταν διψήφιοι!

Το τελικό 88-66 (07/04) «στέλνει» ξανά τις δύο ομάδες στη SUNEL Arena, σε ένα ματς-τελικό που θα μάθουμε την ομάδα που θα πάει στο Final-4. Με την ΑΕΚ να συνεχίζει ένα εκτός έδρας αρνητικό σερί που θέλει να «ξεχάσει».

Η ΑΕΚ δεν «έσπασε» την «κατάρα

Ακόμα και αν η ΑΕΚ στο «σπίτι» της είναι πάρα πολύ δυνατή και αήττητη εκτός έδρας συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Σε έξι της απόπειρες στα προημιτελικά του BCL δεν μετράει ούτε μία νίκη.

H αρχή έγινε το 2018. Δηλαδή, τη χρονιά που κατέκτησε και τη διοργάνωση. Η «Ένωση» είχε κερδίσει το πρώτο ματς στη φάση των «8», αλλά στη συνέχεια έμεινε στην ισοπαλία με το Στρασβούργο (83-83), χωρίς να της «κοστίζει».

Την αμέσως επόμενη σεζόν η ΑΕΚ «έχασε» το… στέμμα της στα προημιτελικά, αφού δεν μπόρεσε να καλύψει το -4 της εκτός έδρας ήττα από την Μπάμπεργκ.

Η επόμενη «περιπέτειά» της ήταν τη σεζόν 2022-23, όταν και αποκλείστηκε από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, με δύο ήττες εκτός έδρας.

Μάλιστα, μία εξ αυτών ήταν και η πιο «βαριά» στην ιστορία της στη διοργάνωση, αφού είχε χάσει στο Game 3 με 40 πόντους (91-51).

Πριν την Μπανταλόνα ήταν η Ναντέρ. Η ΑΕΚ αν και είχε πάρει την πρόκριση στο Final-4 είχε χάσει ξανά στο Game 2 και στη Γαλλία. Θα επαναληφθεί και φέτος το ίδιο έργο; Μένει να φανεί, αν οι «κιτρινόμαυροι» θα συνεχίσουν την «παράδοση» που έχουν στα προημιτελικά.

Πάντως το πρώτο βήμα έχει γίνει…

Όλα τα εκτός έδρας ματς της ΑΕΚ στα προημιτελικά του BCL:

(04/04/2018) Στρασβούργο – ΑΕΚ 83-83

(27/03/2019) Μπάμπεργκ – ΑΕΚ 71-67

(04/04/2023) Χάποελ Ιερουσαλήμ – ΑΕΚ 64-55

(19/04/2023) Χάποελ Ιερουσαλήμ – ΑΕΚ 91-51

(16/04/2025) Ναντέρ – ΑΕΚ 82-70

(07/04/2026) Μπανταλόνα – ΑΕΚ 88-66