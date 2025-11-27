Όταν το έχεις ζήσει είναι αλλιώς. Η ΑΕΚ προχώρησε στην απόκτηση ενός παίκτη που κάποτε κόντεψε να της βάλει 50 πόντους.

Οι διορθωτικές κινήσεις συνεχίζονται στην ΑΕΚ και τους ξένους της, στην προσπάθεια που κάνει να ανοίξει το ροτέισόν της, βρίσκοντας περισσότερους πόλους από την τριάδα Μπάρτλεϊ, Γκρέι και Σίλβα που έχει σηκώσει (όλο) το βάρος.

Η «Ένωση» σόρταρε την αγορά, αηιολογούσε περιπτώσεις και μετά από κάποιες συζητήσεις και ερωτήσεις περί διαθεσιμότητας, προχώρησε στην απόκτηση του Τζιάν Κλαβέλ. Μία συμφωνία που πήρε επίσημη μορφή το απόγευμα της Πέμπτης (27/11).

Η «Βασίλισσα» για να μπορέσει να ανταποκριθεί στον υψηλά τοποθετημένο πήχη που η ίδια έβαλε μετά την περασμένη αγωνιστική περίοδο και την τρίτη θέση σε Ελλάδα και Ευρώπη, προσέθεσε έναν σκόρερ ολκής στο έμψυχο δυναμικό της.

Ο 32χρονος Πορτορικάνος γκαρντ Τζιάν Κλαβέλ, ύψους 193 εκατορστών, έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025-26. Στο δεύτερο πέρασμά του από τα μέρη μας.

Το προηγούμενο ήταν σύντομο. Αφού πήρε… φωτιά στην Τουρκία τη σεζόν του Covid-19 με τη φανέλα της Μπούρσασπορ και αγωνίστηκε στην ρωσική Σαράτοβ τη σεζόν 2020-21, έγινε κάτοικος Πάτρας για να ενισχύσει τον Προμηθέα στα playoffs. Και άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις αναφορικά με την εκτελεστική του δεινότητα.

Ο Κλαβέλ αποχαιρέτησε – προς ώρας – την Ελλάδα με 11 παιχνίδια στο ενεργητικό του, στα οποία μέτρησε 15,5 πόντους κατά μέσο όρο, 2μιση ριμπάουντ και 1.4 ασίστ. Ανάμεσα σε αυτά, ήταν και το highlight της 10ετής σχεδόν επαγγελματικής του καριέρας, την οποία έχει χωρίσει σε τρεις ηπείρους.

Την 4η Ιουνίου του 2021, στο πλαίσιο του 2ου μικρού τελικού ανάμεσα στην ΑΕΚ – που έπαιζε ακόμα στο ΟΑΚΑ – και τον Προμηθέα, το νέο της απόκτημα έκανε… όργια. Ο Κλαβέλ τελείωσε τη ματσάρα 214 πόντων (113-101 υπέρ της Ένωσης) με 18/31 σουτ, εκ των οποίων 12/20 δίποντα, 6/11 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 3/3 βολές, προφταίνοντας στο (άτυπο) μπρα ντε φερ τον Νταρίλ Μέικον των 42 πόντων με τους 45 του

Η 45άρα του «κοτσιδάκια» Κλαβέλ, αποτελεί την καλύτερη επιθετική επίδοση της καριέρας του και στην ΑΕΚ, έχοντας διαπιστώσει ιδίοις όμμασι, την ικανότητά του στο σκοράρισμα, δεν δίστασαν να ποντάρουν σε εκείνον.