Εντελώς αντιφατικοί οι τελευταίοι 16 μήνες για την Τραπάνι Σαρκς που φιλοξένησε τον Ολυμπιακό στη νότια Ιταλία και είχε μεγαλεπήβολα όνειρα.

Όνειρα θερινής νυκτός. Τέτοια αποδείχθηκαν τα λόγια ενός φιλόδοξου προέδρου ομάδας στη Σικελία που μπήκε στον μπασκετικό χάρτη από το… πουθενά. Και δήλωνε αποφασισμένη να αφήσει το στίγμα της. Σε τέτοιο βαθμό που έγιναν αναφορές μέχρι και για επαφές με την Ευρωλίγκα για την είσοδο της ομάδας σε αυτήν.

Μία ομάδα που έγινε γνωστή στην Ελλάδα μέσω Ολυμπιακού αρχικά και έπειτα Παναθηναϊκού και η οποία πριν καν επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος 32 χρόνια μετά, ονειρευόταν μεγαλεία. Κάτι λιγότερο από 1μιση χρόνο μετά, έγινε πρώτο θέμα για τον λάθος λόγο αφού… παραπαίει. Πρωταγωνιστώντας σε ματς… παρωδία.

Το πρώτο παιχνίδι της σειράς – θα έπρεπε να είναι – των Playin στο BCL ανάμεσα στη Χαποέλ Χολόν και τους «καρχαρίες» της Τραπάνι στη Βουλγαρία, ολοκληρώθηκε πριν καν το πρώτο δεκάλεπτο. Πρόωρα, υπερβολικά πρόωρα θα έλεγε κανείς με το σκορ στο 38-5. Και αυτό δεν συνέβη λόγω κάποιοι εξωαγωνιστικού ζητήματος αλλά για ασυνήθιστο για αυτό τον επίπεδο, λόγο.

Κι αυτό διότι το τρόπον τινά έτσι όπως ξεκίνησε παιχνίδι, δεν μπορούσε βάσει κανονισμών να συνεχιστεί. Η ιταλική ομάδα που ταλαιπωρείται από πολύ σημαντικά οικονομικά προβλήματα τους τελευταίους μήνες, κατέβηκε με πέντε (!) μόλις παίκτες. Τρεις από την πρώτη ομάδα (Καπελέτι, Ροζάτο και Πουλιέτι) και δύο από την εφηβική (Μαρτινέλι και Πάτι). Οι οποίοι μάλιστα φόρεσαν φανέλες με… σβησμένα ονόματα συμπαικτών τους.

Οι τρεις πρώτοι δεν άντεξαν πάνω από επτά λεπτά ενώ ο γεννημένος το 2007 Λουίτζι Πάτι, έκανε στα 3’06” για το τέλος της πρώτης περιόδου το 5ο του φάουλ. Ο παίκτης των Ισραηλινών έβαλε τις βολές, έκανε το 38-5 και στη συνέχεια οι διαιτητές διέκοψαν οριστικά το ματς με υπαιτιότητα των φιλοξενούμενων, αφού είχε μείνει μονάχα έναν διαθέσιμο.

Only two players for Trapani now pic.twitter.com/pCTgPnxMFJ — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 6, 2026

Hapoel Holon-Trapani Sharks finisce prima del termine del primo quarto. I siciliani erano rimasti con un solo giocatore. Hanno lasciato il campo Rossato, Cappelletti e Pugliatti. Poi il quinto fallo di Patti. 38-5 dice il tabellone pic.twitter.com/kmCUi7jBst — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) January 6, 2026

Κάπως έτσι, η Χαποέλ Χολόν που είχε 9/9 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 14/14 βολές μέχρι να λήξει το ματς, δεν πήρε απλά κεφάλι στην υπόθεση πρόκριση χωρίς καν να ιδρώσει αλλά και το εισιτήριο. Και η αντίπαλός της Τραπάνι, συνέβαλε τα μέγιστα στην διακωμώδηση του αθλήματος.

Μία ομάδα που ξεκίνησε με το πόδι πατημένο στο γκάζι τόσο στην περσινή επανεμφάνισή της στα «σαλόνια» του ιταλικού μπάσκετ όσο και φέτος, όπου βρέθηκε μάλιστα και στην κορυφή της κατάταξης. Από τότε βέβαια έχει έρθει η… κατρακύλα λόγω οικονομικών προβλημάτων που δυσκολεύουν ακόμα και την λειτουργία του αγωνιστικού τμήματος.

Ο ένας μετά τον άλλον ξένο, άνοιξαν την πόρτα της εξόδου αφού δεν μπορεί να φανεί φερέγγυα στις υποχρεώσεις της η Τραπάνι που αναμένεται να διαλυθεί τις επόμενες μέρες. Ο πρόεδρός της βέβαια Βαλέριο Αντονίνι, λίγα λεπτά μετά την νύχτα της ντροπής στη Βουλγαρία, ευχαρίστησε όσους «γλύτωσαν» την ομάδα από ένα βαρύτατο πρόστιμο 600 χιλιάδων ευρώ ενώ τα έβαλε μέσω ανάρτησης στο FB με… θεούς και δαίμονες. Την ιταλική Ομοσπονδία, την διοργανώτρια αρχή του γειτονικού πρωταθλήματος (Lega), καθώς και τον προηγούμενο ισχυρό άνδρα του συλλόγου.

Έβλεπε… ουρανό

Ο ίδιος άνθρωπος τον Αύγουστο του 2024, έναν μήνα περίπου πριν η Τραπάνι φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ιταλία, είχε παραχωρήσει συνέντευξη στον τοπικό Τύπο. Και δεν είχε κρύψει τις μεγαλεπήβολες βλέψεις του.

Πιο συγκεκριμένα είχε πει πως… «θέλουμε να φτάσουμε ως το τέλος της διαδρομής. Βάλαμε στο ρόστερ μας πολύ καλούς παίκτες που έδωσαν σοβαρότητα και αξιοπιστία στην ομάδα και έχουμε ως στόχο να βρεθούμε για αρχή στους ημιτελικούς.

Έχουμε σκοπό να κάνουμε υποδομές οι οποίες να είναι αντάξιες της πρώτης κατηγορίας στην Ιταλία και την Ευρωλίγκα. Είμαι πεπεισμένος ότι έστω και μακροπρόθεσμα θα πετύχουμε αυτά που θέλουμε, έχουμε κάνει κάποιες πρώτες επαφές με την Ευρωλίγκα και είναι σε θετικό σημείο», είχε πει ο άνθρωπος που ανέβασε κατηγορία στην Τραπάνι και πορεύτηκε σε αυτήν με τον γνωστό και μη εξαιρετέο Γιάσμιν Ρέπεσα ενώ έριξε και την… βόμβα με τον Τίμπόρ Πλάις. Μετέπειτα παίκτη του Παναθηναϊκού.

Προσφάτως, ο ΠΑΟΚ που μπήκε σε μία νέα εποχή με τον Τέλη Μυστακίδη στο τιμόνι, πήρε από εκεί τον Τίμι Άλεν. Μεταγραφή που κόστισε και 50 χιλιάδες ευρώ τους Ιταλούς που δεν μπόρεσαν να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε.

Αποτελεί πάγια τακτική της FIBA και της διοργανώτριας αρχής να μην κρίνει αγώνες στα χαρτιά και γι’ αυτό τον λόγο δεν προχώρησε σε κάποια αναβολή της αναμέτρησης.