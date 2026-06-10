Πολύ όμορφη ενέργεια από τον Κώστα Παπανικολάου, δίνοντας σε έναν πιτσιρικά ενθύμιο που θα το θυμάται για πάντα.

Ο Κώστας Παπανικολάου επέστρεψε στη δράση αφού έχασε τον 3ο τελικό κόντρα στον «αιώνιο αντίπαλο» Παναθηναϊκό, παρότι βρισκόταν στη 12άδα λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Ο αρχηγός της ομάδας του Πειραιά είχε αισθανθεί ένα σφύξιμο στη μέση λίγες ώρες πριν το παιχνίδι στο Φάληρο (8/6) και παρότι έκανε ένσεη για να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο Έλληνας τεχνικός δεν τον χρησιμοποίησε.

Το μεγάλο διακύβευμα όμως και η βελτίωση της κατάστασης στη μέση του, έκαναν τον Παπανικολάου όχι απλά να μπει στην εξίσωση αλλά και να ξεκινήσει το ματς.

Άλλωστε πρόκειται για τον παίκτη με τα περισσότερα παιχνίδια στην αρχική πεντάδα μιας ομάδας.

Πριν την έναρξη του 4ου τελικού λοιπόν και κατά την καθιερωμένη ανταλλαγή αναμνηστικών (εμβλημάτων των ομάδων) ανάμεσα στους αρχηγούς των δύο ομάδων (Παπανικολάου και Μήτογλου ελλείψει Σλούκα), ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της Εθνικής αντί να το δώσει στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», αποφάσισε να το προσφέρει ιπποτικά σε έναν μικρό φαν του «τριφυλλιού».

Πολύ όμορφη κίνηση από τον Κώστα Παπανικολάου.