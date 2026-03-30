Ο Εργκίν Αταμάν «ξέσπασε» ξανά, μετά τη λήξη του ντέρμπι «αιωνίων», μιλώντας για τους «ξένους» του Ολυμπιακού, αλλά και τα διαιτητικά λάθη.

Το ντέρμπι «αιωνίων» της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL κατέληξε στη μεριά του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν με 101-94 (30/03) στο Telekom Center Athens, σε ένα ματς που ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλά παράπονα.

Ο Εργκίν Αταμάν καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης είχε έντονους διαλόγους με τους διαιτητές.

Στο ημίχρονο, αλλά και στο τέλος του ματς αποφάσισε να μην κάνει δηλώσεις στην ΕΡΤ, ενώ στη συνέντευξη Τύπου «ξέσπασε» ξανά.

Ο Τούρκος τεχνικός μίλησε για τους Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τόμας Γουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ, καθώς ανέφερε πως οι δύο πρώτοι δεν μπορούν να παίξουν μαζί στην Εθνική, ενώ για τον 30χρονο φόργουορντ ότι παίζει στη Βουλγαρία.

Την ίδια ώρα, ο Εργκίν Αταμάν ανέφερε πως οι Πειραιώτες είχαν αυτούς τους τρεις παίκτες, συν έξι ξένους παίκτες, συν τρεις διαιτητής, λέγοντας πως όλα όσα έγιναν ήταν μία «κωμωδία».

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

«Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αναρωτιέμαι με όλα αυτά που συμβαίνουν στα ματς με τον Ολυμπιακό. Αφού δεν μπορούν στην Εθνική ομάδα να παίζουν μαζί ο Γουόκαπ και ο Ντόρσεϊ, τι γίνεται στα παιχνίδια της GBL; Ο Βεζένκοβ παίζει στην Εθνική Βουλγαρίας. Είχαμε να κάνουμε με έξι ξένους παίκτες και τρεις διαιτητές. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς να κερδίσουμε.

Ήταν κωμωδία γιατί όταν ρώτησα στο πρώτο ημίχρονο έναν διαιτητή γιατί δεν έδωσες αυτό το ξεκάθαρο φάουλ που έδωσε ο άλλος διαιτητής, απάντησε πως είναι το πρώτο του ελληνικό ντέρμπι. Του είπα ότι ξεκίνησες πολύ καλά. Θα είσαι σε όλα τα ελληνικά ντέρμπι έτσι. Τι να πω;

Είμαι περήφανος για τους παίκτες. Στο δεύτερο ημίχρονο παλέψαμε πάρα π. Φάουλ στον Φαρίντ στο λέι-απ με την διαφορά στους πέντε, έδωσαν επιθετικό φάουλ. Για εμένα είναι ξεκάθαρο αμυντικό φάουλ. Μετά χάσαμε. Ήταν στους πέντε πόντους, επιστρέψαμε από τους 18, με το καλάθι και φάουλ θα ήταν στους δύο η διαφορά. Προσπαθήσαμε χωρίς πολλούς σημαντικούς παίκτες. Όλοι όσοι έπαιξαν, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έδειξαν σπουδαίο χαρακτήρα. Το ματς δεν άλλαξε την ζωή μας, την κατάστασή μας στο πρωτάθλημα. Προσπαθήσαμε αλλά δεν μας άφησαν. Δεν με νοιάζει. Για εμένα είναι σημαντικά τα επόμενα τρία ματς στην Εuroleague».

Για το αν κρατάει κάτι αγωνιστικά από το ματς για να χρησιμοποιήσει στα παιχνίδια της Εuroleague:

«Σίγουρα. Σε αυτό το ματς, μετά την αποβολή του Ναν, ο Σορτς τα πήγε εξαιρετικά και έδειξε πως σε δύσκολες στιγμές μπορεί να βοηθήσει την ομάδα».

