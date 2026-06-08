Η απόλυτη τρέλα. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού φρόντισε να «ντοπάρει» ακόμα περισσότερο τους πράσινους πριν πάνε στο ΣΕΦ με αποθεωτικό ξεπροβόδισμα.

Ο οργανισμός του Παναθηναϊκού αποφάσισε τον… εγκλισμό για το αγωνιστικό τμήμα ενόψει των Τελικών, επιλέγοντας να «κλειστεί» η ομάδα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ούτως ώστε να μείνουν άπαντες συγκεντρωμένοι στον μεγάλο στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος.

Και μπορεί την πρώτη εβδομάδα να μην έκανε ο κόσμος αισθητή την παρουσία του, πλην όμως το απόγευμα της Δευτέρας (8/6) έγινε το… έλα να δεις. Βλέποντας αντίδραση από τον Έργκιν Άταμαν και τους παίκτες του στο Game 2, βρέθηκε κατά εκατοντάδες πριν την αναχώρηση της αποστολής στο ΣΕΦ για να… σπρώξει τους «πράσινους».

Πάνω από 2000 χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού, συνόδευσαν το λεωφορείο της ομάδας μέχρι ένα σημείο, φωνάζοντας συνθήματα. Στο επίκεντρο της αποθέωσης βρέθηκε ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος μετά από απαίτηση του κόσμου, σήκωσε και τις γροθιές του.