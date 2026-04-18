Ελάχιστα ματς απομένουν στην κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL και ακόμα η «μάχη» της παραμονής καλά κρατεί.

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL απέχει μονάχα λίγες αγωνιστικές πριν το τέλος της. Υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλος «δρόμος» για τα Play Offs, αλλά η «μάχη» της παραμονής θα ολοκληρωθεί σε λίγες ημέρες.

Κι αυτό, γιατί όπως έχει ανακοινωθεί ο τελευταίος της κανονικής διάρκειας θα «πέσει» κατηγορία, χωρίς να έχουμε Play Outs.

Με τις περισσότερες αναμετρήσεις της 25ης αγωνιστικής να έχουν λάβει τέλος, τα πράγματα έχουν γίνει λίγο πιο ξεκάθαρα.

Αυτή τη στιγμή, στην πιο δύσκολη θέση είναι ο Πανιώνιος, καθώς μετράει έξι νίκες, όσες και το Μαρούσι, αλλά έχει να δώσει δύο ματς. Έπειτα με επτά νίκες ακολουθούν οι Προμηθέας Πατρών, Κολοσσός Ρόδου και Καρδίτσα.

Με δεδομένο πως οι δύο τελευταίες ομάδες παίζουν μεταξύ τους, υπάρχει ένα δύσκολο σενάριο να έχουμε μέχρι και τετραπλή ισοβαθμία.



Όμως, οι Θεσσαλοί δεν ανησυχούν, αφού σε όλα τα σενάρια παραμένουν στην κατηγορία.

Επομένως, ακόμα και να χάσει δεν θα «κοιτάει» στη Θεσσαλονίκη, που θα έχουμε στην τελευταία «στροφή» Άρης – Πανιώνιος και ΠΑΟΚ – Μαρούσι.

Ωστόσο, ο «Ιστορικός» έχει μεγάλη ανάγκη τις νίκες, αφού υστερεί στην ισοβαθμία με το Μαρούσι.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των ομάδων που «παλεύουν» για την παραμονή:

Πανιώνιος:

25η αγωνιστική: Πανιώνιος – ΑΕΚ (19/04, 16:00)

26η αγωνιστική: Άρης – Πανιώνιος (25/4, 18:30)

Μαρούσι:

26η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μαρούσι (25/04, 18:30)

Κολοσσός Ρόδου:

26η αγωνιστική: Κολοσσός Ρόδου – Καρδίτσα (25/04, 18:30)

Προμηθέας Πατρών: