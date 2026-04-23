Βουτιά στο παρελθόν και μία κίνηση που έχει μείνει χαραγμένη στην ιστορία των μπασκετόφιλων της πρώτης κατηγορίας, έκανε η FIBA.

Συχνά πυκνά τα σόσιαλ μίντια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας μπάσκετ, κοινώς FIBA, γεμίζουν με στιγμές που έχουν πάρει τη δική τους έκταση, για τον χι ή ψι λόγο, στο μυαλό και την καρδιά των φαν της «σπυριάρας» στην εκάστοτε εγχώρια λίγκα.

Ποσταρίσματα όπου πλέκει το εγκώμιο προσωπικοτήτων που έχουν σημειώσει την δική τους σπουδαία καριέρα, έχοντας αφήσει το στίγμα τους. Αλλά και viral στιγμιότυπα σαν αυτό που «ξέθαψε» η FIBA από το ελληνικό πρωτάθλημα. Και την πάλαι ποτέ κραταιά Α1 μπάσκετ των ανδρών.

Τότε, τη δεκαετία των 90’s όπου το εγχώριο προϊόν βρισκόταν σε… έξαρση στο όλον του. Στην αρχή του διπόλου με την Θεσσαλονίκη ακόμα να διατηρεί την αίγλη της και πολλά χρήματα – για την εποχή – να δαπανόνται από όλες τις ομάδες της πρώτης Εθνικής.

Πιο συγκεκριμένα στον επίσημο λογαριασμό του instagram της FIBA, ανέβηκε ένα βίντεο – με εγκωμιαστική φυσικά περιγραφή – που είχε ως πρωταγωνιστή μία από τις πιο χαρακτηριστικές ελληνικές μορφές της καλαθόσφαιρας πριν την άφιξη του millenium.

Ο λόγος για τον Τζανή Σταυρακόπουλο που σκέφτηκε και εφάρμοσε μία απίθανη τρόπον τινά ντρίμπλα, περνώντας την μπάλα πίσω από τον πλάτη του Ντίνου Αγγελίδη που «απειλούσε» να του φράξει τον δρόμο προς το καλάθι.

Ήταν Δεκέμβρης του 1994, στο πλαίσιο της αναμέτρησης των Αμπελοκήπων με τον Άρη. Μιας ομάδας της γειτονιάς που έφτασε μέχρι τα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ μετά από 4 συνεχόμενους προβιβασμούς κατηγοριών.

Ο Τζανής Σταυρακόπουλος, πατέρας του νεαρού Σωτήρη του Προμηθέα, υπήρξε ένα από τα μεγάλα και αγνά επιθετικά ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ για την εποχή που προέβη στην εν λόγω viral στιγμή, λίγους μήνες πριν πάρει μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, μετά από εισίγηση του Μπόζινταρ Μάλκοβιτς.

Με τους πράσινους αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης το 1996 στο Παρίσι, για να γίνει μετέπειτα μέρος της ομάδας του Άρη που κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς μέσα στην Προύσα, υπό τις οδηγίες του Λευτέρη Σούμποτιτς.

Θυμηθείτε οι παλαιότεροι και απολαύστε οι νέοι…