Ο Παναθηναϊκός άλλαξε τον Κέντρικ Ναν με τον Μουστάφα Φαλ για τη Stoiximan GBL. Ποιοι οι κανονισμοί που ισχύουν;

Παραμονές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα Πατρών στην Αχαϊα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έδωσε την εντολή της αντικατάστασης του Κέντρικ Ναν από τον Μουστάφα Φαλ στην 8άδα των ξένων, από την οποία προκύπτουν έξι διαθέσιμοι αλλοδαποί για κάθε παιχνίδι της Stoiximan GBL.

Ο αρχισκόρερ των πρασίνων που βρίσκεται ακόμα στα… πιτς, αφού έσβησε την ποινή που του είχε επιβληθεί από πέρυσι, έδωσε τη θέση του στον ετοιμοπόλεμο Γάλλο γίγαντα, ο οποίος χρειάζεται αγωνιστικό ρυθμό μετά από την πολύμηνη απουσία του λόγω του σοβαρού τραυματισμού του.

Και μπορεί να μοιάζει πρώιμο το χρονικό σημείο για μία τέτοια απόφαση για τον Ζοτς, παρόλα αυτά τα χέρια του δεν είναι δεμένα. Κι αυτό οφείλεται στη διαφοροποίηση των κανονισμών από τη διοργανώτρια αρχή. Σύμφωνα με αυτούς, κάθε ομάδα στη Stoiximan GBL έχει τη δυνατότητα μέχρι και τριών αλλαγών κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων γύρων, της κανονικής δηλαδή διάρκειας.

Τρεις αλλαγές στην 8άδα των ξένων στον πρώτο γύρο και άλλες τόσες στον δεύτερο, πριν το «παραθυράκι» στα ημιτελικά για μία αλλαγή και άλλη μία πριν τους τελικούς για τις φιναλίστ.

Αυτό σημαίνει πως είναι στο χέρι του Σέρβου τεχνικού κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου, να δηλώσει τόσο τον Γκραντ όσο και τον Ναν αντί κάποιου αλλοδαπού συμπαίκτη τους που πιάνει θέσει ξένου.

Κάτι που φυσικά ισχύει για όλες τις ομάδες.