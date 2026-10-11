Αν και ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Κολοσσό Ρόδου (11/10, 99-83) ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν ήταν τόσο ευχαριστημένος απ’ την ομάδα του.

Ο Ολυμπιακός, αν και «αγχώθηκε» στο φινάλε, έκανε το 2/2 στη Stoiximan GBL.

Οι Πειραιώτες στο πρώτο ματς εντός συνόρων στη Sunel Arena κέρδισαν με 99-83 (11/10), με τον Ζαν Μοντέρο να «χορεύει».

Ο Δομινικανός γκαρντ είχε συνολικά 30 πόντους, σε εμφάνιση-όνειρο, πριν την δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Παρ’ όλα αυτά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε αρκετά «παράπονα» απ’ την εμφάνιση της ομάδας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός τόνισε στην ΕΡΤ πως θα πρέπει το κλαμπ του να είναι πιο συγκεντρωμένο, ώστε να μην «παίζει» τα ματς της στις τελευταίες κατοχές.

Αναλυτικά, τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Δε θέλω να πω ότι το είδαμε σαν αγγαρεία, καταλαβαίνω ότι οι παίκτες έχουν στο μυαλό τους τα δύο σερί ματς στην Ευρωλίγκα. Δείξαμε έλλειψη σοβαρότητας στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν η διαφορά πήγε στους 17-18 πόντους και κάναμε 5 σερί λάθη.

Ο Κολοσσός έβαλε 18 τρίποντα (18/36), σούταρε με υψηλό ποσοστό σε ένα ματς χωρίς πρέπει για εκείνους. Αλλά έτσι θα γίνεται πάντα με εμάς.

Πρέπει να είμαστε πιο συμπαγείς , πιο σοβαροί για να μην χρειάζεται να παίζουμε στο τέλος για να κερδίσουμε. Δεν έπαιξε γρήγορα ο Κολοσσός, είχε καλές εκτελέσεις. Είχαν εύκολες πάσες και εύχομαι να βάλουν και στα επόμενα ματς τόσα τρίποντα με αυτό το ποσοστό».