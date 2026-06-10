Βαριά «καμπάνα» για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο απ’ τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, καθώς τιμωρήθηκε με απουσία έξι μηνών από όλους τους αγωνιστικούς χώρους.

Πολύ βαριά «καμπάνα» στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου έξι μηνών, από όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ.

Παράλληλα, ένα αντίστοιχο ποσό θα χρειαστεί να πληρώσει και η πράσινη ΚΑΕ, για τη συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Αυτές οι ποινές επιβλήθηκαν, για τα stories και τις δημόσιες τοποθετήσεις του ιδιοκτήτη του «τριφυλλιού», κατά τη διάρκεια του Game 3 των τελικών της Stoiximan GBL.

Μόνο περηφάνια για τον προπονητή, τους αθλητές και τον κόσμο μας.



Είστε ήρωες.



Είστε νικητές.



————————————



Nothing but pride for our coaches, our players and our fans.



You are heroes.



You are winners.#paobcaktor pic.twitter.com/ba1s8RGgSe — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 8, 2026

Αναλυτικά, η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή:

«1. Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της πράξης που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, τελεσθείσας καθ’ υποτροπή, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 08.06.2026: α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έξι (6) μήνες και β) χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ. 2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της που τελέστηκε καθ’ υποτροπή».