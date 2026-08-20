Η βάση του Ολυμπιακού θα συνεχίσει να βρίσκεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας καθώς πέτυχε τους στόχους που είχε θέσει προ δύο μηνών.

Το πιο ήρεμο και καθησυχαστικό, απαλλαγμένο από φορτίο καλοκαίρι των τελευταίων ετών πέρασαν στον Ολυμπιακό που επιστρέφουν σιγά σιγά στη δουλειά και τη βάση τους. Και όπου βάση το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ακόμα και… γιαπί αφού βρίσκεται σε περίοδο ολικού λίφτινγκ.

Μπορεί η επαναπροκύρηξη του έργου ενεργειακής αναβάθμισης στο ΣΕΦ να πάει λίγο πίσω την ολοκληρωμένη περάτωση των εργασιών παρόλα αυτά το «σπίτι» του Ολυμπιακού θα παραμείνει στο Φάληρο. Παρότι θα χρειαστεί φυσικά να δώσει μερικά παιχνίδια τους πρώτους μήνες της επερχόμενης περιόδου στα Λιόσια και τη Sunel Arena που θα τον φιλοξενήσει για τις επίσημες υποχρεώσεις του.

Κι αυτό έχει εξήγηση. Οι εργασίες στο εσωτερικό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας μαζί με την κεντρική αρένα ξεκίνησαν – και δόθηκε βάρος εκεί – στην ανακαίνιση δύο προπονητηρίων.

Το πλάνο έτρεξε βάσει σχεδίου και ίσως ακόμα πιο γρήγορα από αυτό κι έτσι ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα προετοιμάσει τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας στο Φάληρο όπου και θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

Με τις όποιες δυσκολίες βέβαια αφού οι πρώτες προπονήσεις θα γίνουν μετ’ εμποδίων λόγω απουσιών για τις Εθνικές ομάδες (Νετζήπογλου, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Μοντέρο, Εντάιγ και Φουρνιέ). Και στη συνέχεια ταξιδιών στο πλαίσιο αγώνων/τουρνουά προετοιμασίας αλλά και του ευρωπαϊκού Super Cup που αναμένεται να γίνει πριν την εκκίνηση των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων σε Ελλάδα (Super Cup) και Ευρώπη (Euroleague).

Όπως είχε αναφέρει εξ’ αρχής το Ole.gr και οι Betarades, η παραμονή εντός Αττικής αποτελούσε πρωτίστης σημασίας ζήτημα για τον Ολυμπιακό όσο το ΣΕΦ ανακατασκευάζεται. Αυτό βέβαια για τα παιχνίδια που θα δώσει ο Ολυμπιακός σε πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα και τα οποία θα είναι στα Λιόσια.

Κατά τα άλλα, οι Πειραιώτες θα συνεχίσουν να προπονούνται κανονικά στο Φάληρο ακόμα και την παραμονή των αγώνων. Εκεί θα γίνεται κανονικά η Media Day με τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων και μονάχα το καθιερωμένο shootaround πριν τα ευρωπαϊκά ματς, να λαμβάνει χώρα στη Sunel Arena. Κατά τα άλλα, το ΣΕΦ θα συνεχίζει να στεγάζει τους «ερυθρόλευκους» στους οποίους έχει παραχωρηθεί για τον επόμενο μισό αιώνα.