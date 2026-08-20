Ο Νίκος Πλώτας ετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του και το άλμα που «γράφει» Ολυμπιακός, σημειώνοντας έτσι κάτι σπάνιο.

Η επίτευξη του μεγάλου στόχου σε συνδυασμό με την προοικονομία της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ με τη θωράκιση σε μεγάλο ποσοστό του ρόστερ που οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κορυφή, έφερε ένα ήσυχο σχετικά καλοκαίρι για τους Πειραιώτες που «έτρεξαν» και έκλεισαν νωρίς τα κενά της ερχόμενης (τουλάχιστον) περιόδου με ηχηρό μάλιστα τρόπο.

Και ως είθισται, τον Αύγουστο το παζλ συμπληρώνεται. Μετά την τόνωση αθλητικότητας με τον Εντάι, ο Ολυμπιακός βλέποντας και τις εξελίξεις με τον Τόμας Γουόκαπ, έριξε το βάρος στον ελληνικό κορμό με την απόκτηση του Νίκου Πλώτα.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας είχαν προχωρήσει εδώ και εβδομάδες την περίπτωσή του, οριστικοποιώντας τις τελευταίες ώρες το deal με τον Έλληνα νεαρό διεθνή να αποχαιρετά τον Προμηθέα έπειτα από 13 χρόνια ακολουθώντας το ίδιο δρομολόγιο με τον Αντώνη Καραγιαννίδη.

Η τεράστια ωστόσο σε βάθος σεζόν και το μέγεθος των παιχνιδιών δεν προσφέρει σταδιακή ένταξη (τυχόν δανεισμός) αλλά άμεση ενεργοποίηση της συμφωνία με τον Πλώτα να πιάνει Λιμάνι από τώρα και με πολυετές συμβόλαιο αξίας ενός εκατομμύριου ευρώ αν και εφόσον ολοκληρωθεί ανέγγιχτο.

Κάπως έτσι ο Νίκος Πλώτας εξαργύρωσε τον αναβαθμισμένο του ρόλο στους Πατρινούς με την ταμπέλα του Καλύτερου – στα σημεία – Νέου παίκτη της Stoiximan GBL 2025-26 με τους 5.5 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ σε 18’05” συμμετοχής που είχε με τον Προμηθέα. Αφήνοντας ξωπίσω του τους Σαμοντούροβ και Τουλιάτο για να γίνει ο πρώτος της Πατρινής «σχολής» που τα καταφέρνει.

Παράλληλα έβαλε το όνομά του δίπλα σε εκείνο του Νίκου Χουγκάζ αφού συνδύασε βραβείο με μεταγραφή σε έναν εκ των δύο «αιωνίων». Γεγονός που όσο κι αν φαίνεται περίεργο θεωρητικά, είναι εξαιρετικά σπάνιο στην ιστορία των 30 παρά χρόνων που δίνεται το εν λόγω βραβείο από τη διοργανώτρια αρχή.

Βέβαια αρκετοί από εκείνους που διακρίθηκαν, πήραν αργά ή γρήγορα μεταγραφή σε έναν εκ των δύο μεγάλων τις τελευταίες δεκαετίες του ελληνικού μπάσκετ ή επέστρεψαν σε αυτούς μετά από δανεισμό για να «ψηθούν». Όπως για παράδειγμα ο Γιώργος Πρίντεζης (2006-07 Ολύμπια Λάρισας) ή ο Κώστας Σλούκας (2010-11 Άρης) που άνηκαν στην ομάδα του Πειραιά από πριν. Ή ακόμ και ο Ίαν Βουγιούκας (2007-08 ΑΓΟΡ) που δεν βρήκε ποτέ χώρο στο μεγάλο Λιμάνι.

Τις τελευταίες δύο σεζόν του βραβείο που κατέληξε πριν από μερικές εβδομάδες στον Πλώτα, είχε προστεθεί στο ράφι με τις ατομικές διακρίσεις του Νεοκλή Αβδάλα ενώ ο «πολυνίκης» είναι ο Σάσα Βεζένκοφ, που έχει βγει τρεις φορές ο καλύτερος νέος παίκτης της μεγάλης κατηγορίας. Όλες πριν φυσικά κάνει το βήμα για την Μπαρτσελόνα, απευθείας από τον Άρη.