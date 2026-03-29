Το Περιστέρι του Βασίλη Ξανθόπουλου αποτελεί το success story της μεγάλης κατηγορίας του ελληνικού μπάσκετ. Και τα νούμερα το… προσυπογράφουν.

Ο ενθουσιασμός της εκκίνησης έπειτα από ένα φρέσκο ξεκίνημα έφυγε, κι όμως το Περιστέρι είναι ακόμα εκεί. Αποκομίζοντας εγκωμιαστικά σχόλια και κάνοντας ομάδες με πολύ μεγαλύτερα μπάτζετ να αισθανθούν άβολα απέναντί του. Όπως συνέβη και πριν από μερικές ώρες στο Κλειστό των Άνω Λιοσίων.

Οι «Πρίγκιπες της δυτικής όχθης» πέτυχαν μία καθαρή και σπουδαία νίκη επί της αγνώριστης «Ένωσης» το απόγευμα του Σαββάτου (28/3) στη Sunel Arena και βελτίωσαν ακόμα περισσότερο το ρεκόρ τους (12-9), πατώντας σταθερά πλόεν στην 5άδα της κατάταξης στη Stoiximan GBL.

Ποιος να το περίμενε στην αρχή της σεζόν μέσα σε μία γενικότερη… άνθιση του αθλήματος στα μέρη μας και κυρίως στη Θεσσαλονίκη, πως το ταπεινό αλλά έχοντας το know how Περιστέρι, θα συνεχίσει να «πετάει» ψηλά.

Οι άνθρωποι της ομάδας πάντως αυτό έκαναν, εμπιστευόμενοι τις τύχες του Περιστερίου στον ρούκι Βασίλη Ξανθόπουλο. Ρούκι με κοστούμι και πινακάκι στο χέρι βέβαια καθώς εδώ και πολλά χρόνια, ήταν ένας προπονητής μέσα στο γήπεδο.

Ο παλαίμαχος πόιντ γκαρντ αποδεικνύει σε ένα περιβάλλον που αισθανόταν ήδη και ως παίκτης άνετα, πως διαθέτει όλη αυτή τη στόφα για να μακροημερεύσει στον χώρο και να πετύχει σπουδαία επιτεύγματα. Με την δουλειά του, την αφοσίωσή του στο άθλημα και τον τρόπο διαχείρησης του έμψυχου δυναμικού.

Και εκεί έγκειται η πορεία του Περιστερίου σε Ελλάδα και Ευρώπη, καθώς και εκτός των συνόρων πέτυχε μεγάλες νίκες απέναντι σε σαφώς πιο ακριβές ομάδες, μέχρι τους ‘8’ του FIBA Europe Cup και τον «εμφύλιο» με τον ΠΑΟΚ.

Ο Ξανθόπουλος ωστόσο έχει κερδίσει και με το παραπάνω τους ξένους της ομάδας που περνάνε τα πρωινά-μεσημέρια τους στην οδό Τζων Κένεντυ στο Περιστέρι, οι οποίοι παίζουν και για τον προπονητή τους.

Σε εκείνον απένειμε τα εύσημα ο Φαν Τούμπεργκεν που έκανε ματσάρα κόντρα στην ΑΕΚ (19π.), το μυαλό της οποίας ταξίδευε στον πρώτο προημιτελικό με την Μπανταλόνα την προσεχή Τετάρτη (1/4, 19:30). Και γι’ αυτό, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου ο Ντράγκαν Σάκοτα, έκλεισε τους παίκτες του στα αποδυτήρια μετά την ήττα με 64-74 από το Περιστέρι, για να τους μιλήσει και να τους τα… ψάλλει.

«Τα εύσημα πάνε στους συμπαίκτες μου και το προπονητικό επιτελείο που με εμπιστεύεονται και ξέρουν πως να με εκμεταλλευτούν», είπε σε μέσες άκρες ο Αμερικανός φόργουορντ που εκτέλεσε την ΑΕΚ με 7/9 σουτ, εκ των οποίων 3/3 τρίποντα.

Βέβαια το μονοπάτι της νίκης και του θετικού αποτελέσματος «έγραφε» άμυνα αφού μέσω αυτής το Περιστέρι απέδρασε από το γήπεδο της ΑΕΚ. Και κυρίως την εγκλώβισε, κρατώντας την στους 64 πόντους. Δεύτερη μικρότερη συγκομιδή στο πρωτάθλημα μέσα στη σεζόν λίγο πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας, μετά τους 63 μόλις που είχε σκοράρει η «Ένωση» κόντρα στον Παναθηναϊκό στα Λιόσια, όπου ήταν και εκεί αγνώριστη.

Βέβαια το παραπάνω γεγονός μόνο τυχαίο δεν είναι, αν κοιτάξει κανείς τους αριθμούς. Κι αυτοί λένε πως το Περιστέρι διαθέτει την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος μετά τους Ευρωλιγκάτους, με πολύ μικρή διαφορά τόσο από τον Ολυμπιακό όσο και από τον Παναθηναϊκό. Το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου δέχεται σύμφωνα με το 3steps, 105.9 πόντους ανά 100 κατοχές στα 21 ματς.

Εξαιρετικό δείγμα αν αναλογιστεί κανείς το χαμηλό μπάτζετ και το γεγονός πως ο δεύτερος Παναθηναϊκός έχει 105.2 πόντους στον εν λόγω δείκτη.

Σε κάθε αμυντικό στατιστικό δείκτη, συναντά κανείς το Περιστέρι στους κορυφαίους. Πολύ πιο πάνω σε σχέση με τον μέσο όρο ενώ προπορεύεται στον συνδυασμό κλεψιμάτων και μπλοκ σε ολόκληρη την λίγκα με 11 κατά μέσο όρο ανά ματς.

Masterclass από τον Βασίλη Ξανθόπουλο σε ένα περιβάλλον που συνεχίζει να εκπαιδεύει όχι μόνο τους αθλητές του αύριο – διαθέτοντας παραδοσιακά μία από τις κορυφαίες ακαδημίες της χώρας – αλλά και τους προπονητές του παρόντος και της επόμενης ημέρας.