Ο Τζέριαν Γκραντ αποτελεί έναν από τους πιο καλοντυμένους παίκτες του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν χάνει βέβαια και την ευκαιρία να αποθεώνει με κάθε ευκαιρία τους συμπαίκτες του. Και το έπραξε δράττονας της ευκαιρίας του πολυαναμενόμενου 5ου τελικού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Ο πρώην ΝΒΑερ, το αμερικανικό «κλειδί» των πρασίνων έσκασε μύτη στο Φάληρο με customized μπλουζάκι που απεικόνιζε τον Κέντρικ Ναν. Και όχι σε οποιαδήποτε στιγμή αλλά τη viral και χαρακτηριστική πόζα να χαμογελά μετά την ανατροπή και την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024 με… ένα δόντι λιγότερο.

Ο Γκραντ συνηθίζει να περνά τα δικά του μηνύματα κατά αυτόν τον τρόπο. Ένας εκ των Iron Men της σειράς αυτής, προσεγγίζοντας τους 30 πόντους κατά μέσο όρο στα 4 παιχνίδια που έχουν περάσει.

Ο Γκραντ ήταν εκ των κορυφαίων αν όχι ο κορυφαίος του Game 3 που πήγε ψηλά στο σκορ.

Η αποστολή των πρασίνων αποθεώθηκε από περίπου πέντε χιλιάδες φίλους του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει όλες αυτές τις μέρες η ομάδα και… ξεπροβόδισε με τον ιδανικό τρόπο τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν και τον Τούρκο τεχνικό πριν πάνε στο Φάληρο για τον τελικό των τελικών.