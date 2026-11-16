Ο Βασίλης Σπανούλης ξέρει πως να «πληγώνει» τηις πρώην ομάδες του, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Εκείνος νοτισμένος με το DNA του νικητή από γεννησιμιού του, φροντίζει να μεταλαμπαδεύσει κάτι τέτοιο και στους παίκτες του. Άλλωστε όταν παίζεις για τον προπονητή σου μέσα στο παρκέ, όταν έχεις εμπεδώσει ότι θα κατέβαινες και στον πόλεμο για πάρτη του, τότε έχεις περισσότερα να δώσεις. Και ομολογουμένως ο Βασίλης Σπανούλης το έχει καταφέρει αυτό σε όποιον πάγκο κι αν έκατσε.

Τα physical χαρακτηριστικά με το οποίο στελεχώθηκε το ρόστερ του Άρη το περασμένο καλοκαίρι, ήρθαν και κούμπωσαν με τη φράση που βρίσκεται στο «βιβλίο» των αποδυτηρίων κάθε ομάδας του Σπανούλη. Ναι, αυτήν που έχει φροντίσει να κάνει πλύση εγκεφάλου στους παίκτες του.

«Όταν ακολουθούμε το πλάνο και είμαστε καλά, μπορούμε να κερδίσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο.» Όπερ και εγένετο μέσα σε δύο εβδομάδες με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Πειστικά, με το δικό του σύγχρονο μπάσκετ.

Η επιτυχία των ομάδων κρύβεται στη διάρκεια βέβαια και αυτή μένει να φανεί για τον Άρη και τον Σπανούλη που πάντως έχει μάθει να διαβάζει τις αδυναμίες του Ολυμπιακού – επί περιπτώσει – και να τον «τιμωρεί» επ’ αυτών. Όπως έκανε και στο Αλεξάνδρειο με τον Ολυμπιακό.

Αυτή ήταν η 4η συνεχόμενη επικράτηση επί της ομάδας που μεγαλούργησε και έγινε σύμβολό της, αρχής γενομένης από τον Μάρτιο του 2025 και το «διπλό» στο ΣΕΦ (77-800 για την 32η στροφή της κανονικής διάρκειας.

Περίπου δυο μήνες πριν οι δύο ομάδες βρεθούν ξανά στο Άμπου Ντάμπι και οι Μονεγάσκοι βραχυκυκλώσουν τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό (78-68), όπως συνέβη και στο Παλέ πριν από λίγες ώρες (χάλασε τη δημιουργία του με τις αλλαγές στην άμυνα και το man-to-man στον Φουρνιέ, αποφασίζοντας ότι δεν θα χάσει από έναν παίκτη).

Ακολούθησε κι άλλη εκτός έδρας νίκη στο Φάληρο στις αρχές της περασμένης περιόδου με τον Ντιαλό να κάνει ματσάρα (27π.), πριν ο Σπανούλης φύγει, αναλάβει ο Μαρκοϊσβίλι, κερδίσει ξανά στο Πριγκιπάτο αλλά ηττηθεί πανηγυρικά στα playoffs με πολλά προβλήματα να ταλανίζουν τη Μονακό.

Τέταρτη και φαρμακερή νίκη αυτή στο Αλεξάνδρειο για την 7η στροφή της Stoiximan GBL.

Περίφημα τα πηγαίνει ο Βασίλης Σπανούλης και με τον Παναθηναϊκό απ’ όταν έκανε το… αγροτικό του στο Περιστέρι. Πολύτιμο για τη συνέχεια.

Αμέσως όταν ανέλαβε οδήγησε την ομάδα του σε μεγάλο «διπλό» στο ΟΑΚΑ (88-91) δια χειρός και πάλι του Ντιαλό, με το «τριφύλλι» να απαντά στο φινάλε της κανονικής διάρκειας (76-88), σε ματς που ο Ναν έκανε… όργια με 37 πόντους με 14/17 σουτ.

Το head-to-head με τον Αταμάν όμως έγραψε και πάλι… Βασίλης Σπανούλης καθώς οι Μονεγάσκοι επιβλήθηκαν με 92-84 του Παναθηναϊκού πέρυσι τέτοια εποχή στο Μονακό. Αρκετές εβδομάδες πριν ο Σπανούλης αποχωρήσει, βλέποντας αυτό που ερχόταν. Άρα δεν τον συνάντηση ο Παναθηναϊκός στον δέυτερο γύρο της κανονικής διάρκειας και στο μονό παιχνίδι των play-in.

Επόμενη συνάντηση με την πρώην ομάδα του, η προ δύο εβδομάδων κατοστάρα (101-91) στο Παλέ που φανέρωσε σε όλη την μπασκετική Ελλάδα τη δυναμική του Άρη έναντι των δύο πανίσχυρων «αιωνίων» και ακλόνητων μέχρι και φέτος.

Ο Άρης υπεύθυνος για την προηγούμενη ήττα του Ολυμπιακού με διψήφια διαφορά πλην Παναθηναϊκού Από πότε έχει να ηττηθεί ο Ολυμπιακός ξανά στη Basket League με διψήφια διαφορά πόντων, εξαιρώντας τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό;

Με λίγα λόγια ο «Kill-Bill» που έχει αφήσει πολλές υποσχέσεις και για την προπονητική καριέρα που βρίσκεται στα προσεχώς πέρα από τη θρυλική που άφησε πίσω του ως παίκτης, έχει 7/9 θετικά αποτελέσματα, ποσοστό επιτυχίας λοιπόν 77,7% κόντρα στους «γίγαντες» του ελληνικού μπάσκετ. Μέχρι αποδείξεως του εναντίου τουλάχιστον.

29/11/2024 (EuroLeague – Κανονική Περίοδος): Παναθηναϊκός – Μονακό 88 – 91 (Νίκη Μονακό)

4/12/2024 (EuroLeague – Κανονική Περίοδος): Μονακό – Ολυμπιακός 80 – 89 (Νίκη Ολυμπιακός)

27/03/2025 (EuroLeague – Κανονική Περίοδος): Ολυμπιακός – Μονακό 77 – 80 (Νίκη Μονακό)

3/4/2025 (EuroLeague – Κανονική Περίοδος): Μονακό – Παναθηναϊκός 76 – 88 (Νίκη Παναθηναϊκός)

23/05/2025 (EuroLeague Final Four – Ημιτελικός, Άμπου Ντάμπι): Ολυμπιακός – Μονακό 68 – 78 (Νίκη Μονακό & Πρόκριση στον τελικό)

29/10/2025 (EuroLeague – Κανονική Περίοδος): Ολυμπιακός – Μονακό 87 – 92 (Νίκη Μονακό)

31/10/2025 (EuroLeague – Κανονική Περίοδος): Μονακό – Παναθηναϊκός 92 – 84 (Νίκη Μονακό)

1/11/2026 (Stoiximan GBL – Κανονική Περίοδος): Άρης – Παναθηναϊκός: 101-91 (Νίκη Άρη)

15/11/2026 (Stoiximan GBL – Κανονική Περίοδος): Άρης – Ολυμπιακός: 100-78 (Νίκη Άρη)