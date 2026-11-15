Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει φόρα, κρατάει την ουσία κι όταν δεν εντυπωσιάζει, βρίσκοντας τη λύση ακόμα και χωρίς τον Όσμαν. Πόσο απέχει από την κορυφαία all-time επίδοση;

Στην Καρδίτσα δυσκολεύτηκε, εκεί άλλωστε στραβοπάτησε κι ο συμπολίτης Άρης, με την πορεία του μεν να τραβάει προς τα μπροστά ή πίσω τον δε και τούμπαλιν. Ο ΠΑΟΚ όμως βρήκε ξανά τη λύση, με τον Τρινκιέρι να βγάζει κάθε φορά κι άλλον (αναπάντεχο) αρωγό.

Ο αποτελεσματικός ΠΑΟΚ έκανε το 7-0 στο ξεκίνημα του πρώτου γύρου της Stoiximan GBL της περιόδου 2026-27 και οδεύει πρόσω ολοταχώς για την ισοφάριση αρχικά και στη συνέχει την προσπέραση της καλύτερης επίδοσης της ιστορία της ομάδας. Η οποία κρατάει από το μακρινό 1983-84, αγωνιστική περίοδο γνωστή ως εκείνη των «ξυρισμένων κεφαλιών» από τον περιβόητο Τελικό Κυπέλλου με τον Άρη, όταν και κατέκτησε το πρώτο Κύπελλο της ιστορίας του.

Ο «Δικεφάλος» που όσο ψάχνει να βρει τη χημεία του και τους ρόλους του, έχει αποδειχθεί πολύ σκληρό καρύδι είτε το σκορ μείνει χαμηλά όπως με την Καρδίτσα είτε πάει στους 110 και βάλε πόντους όπως με την Ρόμα παρουσιάζοντας μία αξιοπρόσεκτη προσαρμοστικότητα για τις σαρωτικές αλλαγές που έγιναν το καλοκαίρι της αναγέννησης, έχει την ευκαιρία να πιάσει το απόλυτο 8-0 στο ντέρμπι της πόλης το άλλο Σάββατο (22/11) στην Πυλαία με τον Άρη.

Και στη συνέχεια – με μία εβδομάδα διακοπής λόγω Εθνικών ομάδων – να σημειώσει το απόλυτο ρεκόρ κόντρα στον Προμηθέα και πάλι στην έδρα του (5/12) πριν ταξιδέψει στην Αθήνα για να αντιμετώπισει τον πρωταθλητή Ολυμπιακό.