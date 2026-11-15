Από πότε έχει να ηττηθεί ο Ολυμπιακός ξανά στη Basket League με διψήφια διαφορά πόντων, εξαιρώντας τα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό;

Είναι νωρίς για να ισχυριστεί κανείς πως το δίπολο στο ελληνικό μπάσκετ θα σπάσει και μάλιστα λίαν συντόμως; Ίσως! Τα δείγματα γραφής όμως από Άρη και ΠΑΟΚ στην εκκίνηση της περιόδου είναι σαφή. Και αδιαμφισβήτητα.

Οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν για να μείνουν ανατρέποντας μια συνθήκη εδραιωμένη εδώ και δεκαετίες. Υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον θρίαμβο της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη επί των πρωταθλητών Ελλάδας και Ευρώπης (100-78) σε συνέχεια της επικράτησης και επί του Παναθηναϊκού αλλά και το 7-0 του ΠΑΟΚ;

Άπαντες περίμεναν με ανυπομονησία το ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής ανάμεσα στον άλλοτε Αυτοκράτορα και τον Ολυμπιακό που διέλυσε την Ντουμπάι BC πριν από λίγες ημέρες. Και όσοι έβλεπαν ντέρμπι επιβεβαιώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο όμως ήταν μονόλογος για τον Άρη που έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα των Πειραιωτών.

Οι «κίτρινοι» χτύπησαν στο PnR τον Ολυμπιακό, πήραν 13 επιθετικά ριμπάουντ που μεταφράστηκε σε 17 πόντους από δεύτερη ευκαιρία έναντι μόλις τεσσάρων και έφτασαν στο 6-1, υποχρεώνοντας τον Ολυμπιακό στην πρώτη του ήττα στην εγχώρια λίγκα για την περίοδο 2026-27. Για την ακρίβεια από τον Γενάρη του 2025. Και το γεγονός ότι ήρθε εκτός Παναθηναϊκού, αποτελεί είδηση.

Κι αυτό διότι πρέπει να γυρίσει κανείς πίσω στον Απρίλη του 2019 και το Περιστέρι για να εντοπίσει άλλη ομάδα εκτός Παναθηναϊκού που λύγισε τον Ολυμπιακό με 81-76 για την 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Με κορυφαίο τον Μπεν Μπέντιλ.

Αλλά από πότε έχει να χάσει ο Ολυμπιακός με διψήφια διαφορά εκτός Παναθηναϊκού; Ακόμα πιο πίσω, σχεδόν 4 χρόνια.

Υπεύθυνος γι’ αυτό ήταν ξανά ο Άρης, την τελευταία φορά που βρήκε τον τρόπο να επικρατήσει του Ολυμπιακού. Στο πλαίσιο του 3ου ημιτελικού της μεγάλης κατηγορίας (2/6/2015) στο άδειο λόγω τιμωρίας Αλεξάνδρειο με 84-74, με τον Σάσα Βεζένκοβ – στα κιτρινόμαυρα τότε – να κάνει όργια με 28 πόντους.